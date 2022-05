Doutor Estranho 2: Roteirista se arrepende de algumas regras do multiverso

Em termos de história, Loki é uma das obras que mais impacta Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2), visto que abriu as portas para o multiverso. Michael Waldron, que escreveu tanto o filme, quanto a série, disse se arrepender de algumas regras que criou no seriado do Disney+.

Waldron estabeleceu, junto da equipe na Marvel, as regras para a viagem no tempo e multiverso, mas por entrar em detalhes em certos pontos, acabou limitando a si próprio em Doutor Estranho 2.

‎”Trabalhamos muito duro em ‎‎Loki‎‎ para torná-lo o mais hermético possível. Mas houve momentos em que eu disse: “Oh, m*rda, eu gostaria de não ter definido isso tão claramente. Não sei por que tive que ser tão específico no meu programa de televisão sobre as regras do multiverso”, disse o roteirista ao Digital Spy.

‎”Mas, fiquei feliz por ter vindo com conhecimento institucional do multiverso e conseguido colocar a equipe criativa de ‎‎Doutor Estranho 2‎‎ na mesma página que eu em tudo. Porque, como em ‎‎Loki‎‎, isso é a coisa mais importante quando você está lidando com essas obras”., continuou Waldron.

‎”Você tem que ter uma linguagem compartilhada de todas essas coisas, caso contrário, pode ficar muito confuso”, concluiu o roteirista.

Mais sobre Doutor Estranho 2

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) é dirigido por Sam Raimi, que também trabalhou na primeira trilogia do Homem-Aranha. O filme tem conquistado boas críticas.

O roteiro é desenvolvido por Michael Waldron, conhecido por Rick and Morty e Loki, série da Marvel que teve lançamento no Disney+.

O elenco conta com Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Chiwetel Ejiofor, Benedict Wong, Xochitl Gomez, Rachel McAdams e Michael Stuhlbarg.

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) chega aos cinemas em 5 de maio de 2022.