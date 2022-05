Doutor Estranho 2 sofre uma das piores quedas em bilheteria da Marvel

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) está tendo um bom resultado de arrecadação, mas o seu fôlego em bilheteria pode não ser tão impressionante quanto se esperava.

Em seu segundo fim de semana nos Estados Unidos, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) conseguiu uma arrecadação de US$ 61 milhões.

Isso é um bom resultado, o bastante para Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) continuar em primeiro lugar nas bilheterias.

No entanto, por outro lado, essa arrecadação também representa uma queda de 67% em relação ao fim de semana de estreia.

É uma das piores quedas em bilheteria para uma produção do Marvel Studios, perdendo apenas para Viúva Negra.

Um dos motivos apontados para uma queda tão grande em bilheteria é que o boca a boca em torno de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) vem “oscilando” bastante.

Muitos fãs gostaram do longa-metragem, mas várias pessoas também expressaram um pouco de decepção.

Até o momento, está claro que Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) é mais divisivo do que uma produção do Marvel Studios costuma ser.

No entanto, ao mesmo tempo, não há como negar que o seu resultado em bilheteria ainda pode ser considerado um sucesso estrondoso.

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) está em cartaz nos cinemas.