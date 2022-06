Doutor Estranho 2 teve referência escondida para vilão do Quarteto Fantástico

Uma referência escondida ao Doutor Destino, vilão do Quarteto Fantástico, está em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2).

Durante os comentários em áudio de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2), o produtor Richie Palmer revelou que o dispositivo de teletransporte usado pelo Senhor Fantástico quando ele aparece em cena é uma referência para a Plataforma Temporal, uma criação do Doutor Destino nos quadrinhos da Marvel.

Como o próprio nome indica, a Plataforma Temporal permite que qualquer pessoa viaje através do tempo.

Referência ao Doutor Destino

No entanto, em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2), esse dispositivo é usado apenas como uma forma de teletransporte.

A não ser, é claro, que o Senhor Fantástico tenha vindo de algum momento do passado ou do futuro, mas isso não é especificado.

O Doutor Destino é o principal rival do Senhor Fantástico, o líder do Quarteto Fantástico. No entanto, o personagem também serve de antagonista para vários outros heróis do Universo Marvel.

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) está agora disponível pelo Disney+.

Sobre o autor Victor Carvalho Membro do Observatório do Cinema desde 2018, gosto tanto de escrever sobre as coisas que assisto quanto de assisti-las. Nas horas vagas, também encontro algum tempo para ler DC e Marvel, ser terrível nos games e de sofrer torcendo para o Botafogo.