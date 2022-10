Dragon Ball Z ou Kai? Qual a diferença entre os dois e a melhor forma de assistir

Dragon Ball continua bastante popular no mundo inteiro, embora já façam anos desde que o mangá original tenha sido publicado. Evidente que Dragon Ball Super trouxe muitos novos fãs para a franquia e reviveu o interesse dos velhos.

No Brasil não poderia ser diferente e o HBO Max aproveitou isso para lançar conteúdo da franquia, anos depois do Cartoon Network exibir Dragon Ball e Dragon Ball Z. O que vemos no catálogo do streaming, no entanto, leva o subtítulo Kai. Vamos ver qual a diferença entre os animes.

O mangá original de Akira Toriyama não tem distinção entre as fases de Goku criança e adulto – tudo se chama Dragon Ball (antes de Super, que veio muitos anos depois). Mas no anime, um foi chamado de Dragon Ball e outro de Dragon Ball Z, que acaba com o fim da saga de Majin Buu.

Já Dragon Ball Kai foi lançado anos após o término de Z e essencialmente conta a mesma história, mas com algumas notáveis diferenças, que veremos quais são.

A princípio, quem assistir Z ou Kai verá a mesma história, mas certamente aproveitará a obra de Toriyama de forma completamente diferente.

A diferença entre Dragon Ball Z e Kai

Kai surgiu como uma maneira de revitalizar a franquia, excluindo os incontáveis fillers de Dragon Ball Z (que afligem principalmente as sagas dos saiyajins e de Freeza).

Além disso, as cores foram retrabalhadas, de tal forma que são mais vivas em Kai do que em Z, algo que é facilmente notado pelos fãs, basta ver um quadro do lado do outro para perceber a nítida diferença.

Outro aspecto diferente em Kai é que muitos modelos de personagens foram redesenhados, a fim de trazer traços mais bonitos e com menos cara de que foram feitos às pressas. No entanto, problemas de produção acabaram prejudicando algumas cenas de ação de Kai, ainda que pontualmente.

O grande ponto negativo é que a lendária trilha sonora de Shunsuke Kikuchi não permaneceu nas mesmas cenas de Dragon Ball Z, quando transposta para Kai. Então o impacto dramático de certas sequências foi perdido, visto que Kikuchi sabia muito bem quando trabalhar com o silêncio e quando inserir as melodias dramáticas.

É preciso levar em conta também que Kai censurou muito da violência de Z, então, em diversos momentos, não vemos sangue.

Assim sendo, Dragon Ball Kai é uma boa alternativa para quem quer pular os inúmeros fillers de Dragon Ball Z. Um pouco do impacto do anime original, no entanto, será perdido.

Dragon Ball Kai está disponível no HBO Max.

Guilherme Coral