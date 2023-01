Drew Barrymore detona Framboesa de Ouro por ter indicado atriz de 12 anos: “É bullying”

Drew Barrymore defendeu Ryan Kiera Armstrong, atriz de 12 anos que havia sido indicada ao Framboesa de Ouro (premiação considerada o Pior do Oscar) como Pior Atriz. Armstrong foi indicada por sua atuação em Chamas da Vingança (Firestarter), remake do filme de 1984, que Barrymore estrelou.

A atriz chamou a atitude da organização de “bullying”:

“Não gosto disso”, disse Barrymore durante participação no CBS Mornings (via Variety). “Ela é mais nova e isso é bullying. Queremos ser cautelosos sobre como falamos com ou sobre as pessoas, porque isso encoraja outras pessoas a se juntarem a esse movimento. Fico feliz em ver que as pessoas não pularam na onda de ‘vamos tirar sarro dela’ e, ao invés disso, disseram: ‘Isso não está certo’”, acrescentou.

Depois da controvérsia, que gerou revolta na internet, o Framboesa de Ouro retirou a nomeação de Ryan Kiera Armstrong e emitiu um pedido de desculpas.

Ryan Kiera Armstrong em Chamas da Vingança

O filme original é baseado no romance de Stephen King e trouxe Drew Barrymore na pele de Charlie McGee, uma jovem que desenvolve pirocinese – capacidade de criar e controlar o fogo. Ryan Kiera Armstrong assumiu o papel no remake de 2022, que também teve Zac Efron no elenco.

Barrymore continuou criticando o Framboesa de Ouro no talk show, afirmando que a indicação da atriz “Fez meu sangue ferver.

“Olha, dá para zombar de nós mesmos, mas Ryan tem 12 anos e o co-fundador do Framboesa, John Wilson, acabou se desculpando e a removeu da categoria e disse que eles estão implementando uma nova regra que exclui qualquer pessoa de 18 anos ou menos. Eu apenas digo a eles: ‘Por favor, não façam isso com pessoas mais jovens. Isso não é legal’. E eu realmente gosto de Ryan… não façam isso de novo”, finalizou.

Os vencedores do Framboesa de Ouro serão anunciados em 11 de março – veja a lista dos indicados.

