Duna 2 vai competir com novo Jogos Vorazes na bilheteria

A sequência de Duna vai competir com o novo filme de Jogos Vorazes na bilheteria.

Duna 2 foi adiado pela Warner Bros. para 17 de novembro de 2023, abandonando a data de 20 de outubro do mesmo ano (via ScreenRant).

O adiamento causa uma competição com o filme derivado de Jogos Vorazes. O prelúdio que tem o título de Jogos Vorazes: A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, será lançado no mesmo dia que Duna 2.

Não está claro o motivo do adiamento da Warner o motivo do adiamento do próximo filme de Denis Villeneuve, que contará com um grande elenco.

Segundo o próprio diretor, o roteiro já foi finalizado e as gravações serão iniciadas em julho.

Duna: Parte 2 vai surpreender fãs dos livros

O ator Javier Bardem falou brevemente, em uma sessão de perguntas e respostas no Festival de Cinema de Cannes deste ano, sobre Duna 2.

Ele revelou que já leu o primeiro rascunho, e que o filme surpreenderá até os fãs dos livros.

“Eu li o novo rascunho e acho que eles fizeram um trabalho incrível ao juntar as peças de uma maneira que surpreenderá as pessoas”, disse ele. “Eles não ficarão surpresos [pelo que acontece], obviamente, porque eles leram o livro, mas eles vão se surpreender com a forma como eles o montaram.

“Fiquei muito emocionado com isso. É um filme que está cheio, e você pode sentir o peso dele, e ao mesmo tempo [você pode apreciar] como ele é espetacular”, concluiu o ator.

Duna: Parte 2 chega aos cinemas em 17 de novembro de 2023.

