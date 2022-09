E Cobra Kai? Sobre o que pode ser o novo filme de Karatê Kid

O anúncio de um novo filme de Karatê Kid feito pela Sony Pictures pegou os fãs de surpresa. O longa, que deve estrear em junho de 2024, ainda não possui informações sobre o elenco, direção ou que trama deve explorar.

O que sabemos até agora é que a declaração de que o filme iria ser o “retorno da franquia original de Karatê Kid”, além da informação preocupante de que a equipe de Cobra Kai não está envolvida no projeto. O que para vários fãs pode dar a aparência que a Sony só está tentando monetizar a popularidade atual da série em seu novo projeto, sem sem prender á ela.

Não sabemos o quanto o novo filme, ainda em pré-produção, vai ignorar a série da Netflix que trouxe atores e personagens dos filmes originais para uma continuação 30 anos depois dos acontecimentos dos longas originais. Cobra Kai fez a franquia Karatê Kid voltar aos holofotes tanto para os fãs antigos quanto para toda uma nova geração.

Além da celebrada produção da Netflix, temos mais 4 filmes oficiais, em três deles nós vemos a história de Daniel LaRusso, e no quarto vemos o Sr. Miyagi treinando uma nova aprendiz. A franquia teve um reboot em 2010 com Jaden Smith e Jack Chan, mas o longa não interage de forma alguma com os outros.

Mas então, sobre o que será o novo Karatê Kid?

Com a frustração da opção de vermos um arco da série Cobra Kai indo para as salas de cinema, ainda existem outras possibilidades que a continuação pode abordar.

Se não quiser desconsiderar completamente a série da Netflix, os produtores podem optar por mais uma aventura que tenha se passado nos anos entre os filmes e a série. Mas o problema é que a série é justamente sobre o destino destes personagens, então algumas coisas precisam ser respeitadas para não sair completamente do que foi construído pela produção queridinha dos fãs.

O filme também pode ser um remake do primeiro Karatê Kid, algo parecido com o que foi feito em 2010, mas se prendendo mais à trama do clássico de 1984, trazendo novos atores como os personagens do filme. A opção ainda contempla a declaração da Sony de retornar as origens da franquia.

O remake é uma opção perigosa, já que um novo elenco fazendo personagens tão amados, vários ainda recentes no imaginário dos fãs, principalmente por conta de Cobra Kai, pode colocar em risco a aprovação do público.

O longa pode trazer uma história totalmente original dentro do universo de Karatê Kid, até podendo ter aparições de alguns personagens dos clássicos, principalmente de Hilary Swank. A atriz protagonizou o quarto e último filme canônico da franquia em 1994 e ainda não teve um retorno confirmado ao universo de Cobra Kai, e sua história é totalmente independente da saga de Daniel LaRusso, sendo unida apenas pela presença do Sr. Miyagi.

Essa seria a saída perfeita para um novo filme que esteja dentro da franquia original mas não tenha envolvimento da série Cobra Kai. Ainda tem muito para acontecer na nova continuação de Karatê Kid, só podemos esperar pra ver o caminho que a Sony quer escolher.

Todos os longas da franquia e a série Cobra Kai estão disponíveis na Netflix.

Sobre o autor Gabriel Soldeira