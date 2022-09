Novo filme de Karate Kid pode decepcionar os fãs de Cobra Kai

Jon Hurwitz, criador de Cobra Kai, confirmou que o novo filme de Karate Kid que foi anunciado pela Sony, não será conectado com a série da Netflix.

A série, que acabou de lançar sua 5ª temporada, é declaradamente uma continuação dos filmes da franquia, especialmente dos primeiros 3 que contam a história de Daniel LaRusso. Cobra Kai trouxe de volta diversos personagens dos filmes clássicos e difundiu o universo de Karate Kid para uma nova geração.

A série sendo a produção mais relevante da franquia atualmente, o público pensou que o novo filme anunciado pela Sony par ao dia 7 de junho de 2024, certamente teria conexão com Cobra Kai. Mas, de acordo com Hurwitz, o filme não parece ser conectada a produção da Netflix e os criadores da série não estão envolvidos.

O criador disse em seu Twitter: “Os caras e eu adoraríamos fazer filmes de Karate Kid e Cobra Kai, e esperamos fazer algum dia. Mas esse não é nosso ou focado no elenco de Cobra Kai. Não sei muito sobre isso, mas desejo o melhor.”

O que isso pode significar para a franquia?

A decisão de fazer um novo filme sem levar em conta a série que renovou o público da franquia é um pouco estranha. Especialmente quando vemos declarações dos criadores e do elenco de Cobra Kai sobre expandir o universo de Karate Kid.

No anúncio, a Sony apontou que eles “retornariam à franquia original de Karate Kid”. O que parecia, inicialmente, apenas com uma desconsideração do reboot com Jack Chan de 2010 pode incluir também a série da Netflix.

Nos resta esperar para descobrir como será esse novo filme, se acabará sendo uma linha do tempo alternativa usando os mesmos personagens, ou se a história será focada em um grupo diferente de pessoas.

Todos os filmes da franquia Karate Kid e a série Cobra Kai estão disponíveis na Netflix.

