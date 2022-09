Sony faz anúncio incrível para fãs de Cobra Kai e Karatê Kid

Antes de Cobra Kai trazer a história de Daniel LaRusso (Ralph Macchio) para uma nova geração, a franquia Karatê Kid já possuía 4 filmes e um reboot com Jackie Chan de 2010. Para a alegria dos fãs tanto da série, quanto dos filmes, a Sony anunciou um novo longa de Karatê Kid.

Os três primeiros filmes foram lançados nos anos 80 e contam a história de Daniel e seu mestre Sr. Miyagi (Pat Morita). O mentor retornou para as telas em 1994 com Karatê Kid 4 – A Nova Aventura, onde treinou Julie Pierce (Hilary Swank). O quarto filme foi um fechamento para a franquia oficial, até Cobra Kai surgir e continuar a história de Daniel LaRusso e Johnny Lawrence (William Zabka)

Continua depois da publicidade

Cobra Kai foi um sucesso impressionante e acabou sendo adquirido pela Netflix em 2020. A popularidade da série tem atraído e engajado cada vez mais público à cada temporada. Isso trouxe uma relevância para a franquia que não era vista desde os filmes nos anos 80.

Novo filme de Karatê Kid em 2024

A Columbia Pictures, da Sony, aproveitou o novo hype de sua franquia e anunciou um novo filme de Karatê Kid, com data de estreia marcada para 7 de junho de 2024. No anúncio o estúdio deixou claro que o filme será um: “retorno da franquia Karatê Kid original”,

Não temos muitas informações além dessas sobre o novo longa, mas podemos presumir que não levará em consideração o reboot de 2010 com Jack Chan e Jaden Smith, considerando apenas os 4 filmes da saga e as 5 temporadas de Cobra Kai.

Mesmo sem informações, muito pode ser especulado quando pensamos em todo o material que a franquia já produziu até aqui.

Os fãs de Cobra Kai já teorizam sobre o ressurgimento de Hilary Swank na franquia, mesmo sua participação em Karatê Kid 4 não tendo conexão alguma com os outros filmes além do próprio Sr. Miyagi, que teve sua morte revelada na 1ª temporada da série. O novo filme podia falar sobre a personagem de Swank indo até Los Angeles, anos depois.

Também é possível que a própria história da série, que até junho de 2024 poderá ter lançado uma ou duas temporadas, seja continuada no cinema, como no filme de Arquivo X lançado entre as temporadas 5 e 6 da série de ficção científica.

Nos resta teorizar e esperar até mais revelações sobre a produção.

Sobre o autor Gabriel Soldeira