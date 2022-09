Astros de Cobra Kai revelam planos para universo cinematográfico

A quinta temporada de Cobra Kai está chegando na Netflix semana que vem, e tudo indica que será mais uma ótima temporada para os fãs. Em entrevista ao ComicBook os astros Ralph Macchio e William Zabka, que interpretam Daniel LaRusso e Johnny Lawrence respectivamente, falaram sobre o futuro da série e a criação de um universo cinematográfico de Karatê Kid.

“As coisas que estão sendo criadas, tem um tipo de Universo Cinematográfico de Karate Kid agora, onde Cobra Kai está, você sabe, no centro disso, e quando chegar o dia de pousar, tem outras áreas que podemos seguir” Disse Macchio.

O ator ainda completa: “Existe uma história de origem para o Miyagi? Existe uma prequel do Cobra Kai antes de Karate Kid? Existem spin-offs com parte do elenco jovem destes personagens? Quem sabe? Mas nós não terminamos enquanto tivermos a oportunidade de arrasar. Desde que evolua de forma orgânica, esses caras que escrevem a série realmente têm seus dedos no pulso disso.”

O protagonista de Karate Kid ainda fala sobre como existem detalhes da terceira temporada que acabaram sendo deixados para a quarta. E como tem coisas na quinta que foram filmadas mas só serão usadas no futuro, caso haja possibilidade.

Mais sobre Cobra Kai

Cobra Kai é a continuação do universo de Karatê Kid. A série era uma produção do YouTube, mas acabou sendo adquirida pela Netflix. Os produtores já possuem um final em mente.

Na gigante do streaming, Cobra Kai adquiriu um novo nível de popularidade. A série é elogiada por fãs e críticos por seu estilo divertido e pela maneira que honra o legado da franquia Karatê Kid.

Leia abaixo uma sinopse de Cobra Kai, da Netflix.

“Décadas depois da competição que mudou suas vidas, a rivalidade entre Johnny e Daniel está de volta nesta sequência da trilogia Karatê Kid.”

Na quarta temporada, os dois justamente reúnem forças para parar o Cobra Kai, dominado por John Kreese. O vilão, para parar o ex-aprendiz Johnny Lawrence e Daniel LaRusso, traz de volta Terry Silver, principal ameaça de Karatê Kid 3.

Cobra Kai conta com quatro temporadas na Netflix. A quinta estreia no dia 9 de setembro.

Sobre o autor Redação