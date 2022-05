Elizabeth Olsen, a Feiticeira Escarlate, admite que ficou frustrada com a Marvel

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura já está em cartaz nos cinemas e, mesmo com poucos dias desde sua estreia, já é um grande sucesso nas bilheterias. O filme também está indo muito bem em sites como Rotten Tomatoes, onde conta com 75% de aprovação da crítica e 87% dos espectadores.

Mesmo assim, não é sempre fácil trabalhar para uma grande empresa como a Marvel, e a atriz Elizabeth Olsen, que interpreta Wanda Maximoff/Feiticeira Escarlate na franquia, falou sobre isso em entrevista recente ao The New York Times.

Na entrevista, ela fala que quase conseguiu um papel em The Lobster, de Yorgos Lanthimos, em 2015, e que perder o papel foi um “desgosto”, mas não havia muito o que fazer já que ela estava em meio a um contrato com a Marvel.

Olsen explica: “Eu estava em um contrato [com a Marvel] do qual não podia sair. Então não deu certo. Comecei a me sentir frustrada. Eu tinha essa segurança no emprego, mas estava perdendo essas peças que sentia que faziam mais parte do meu ser. E quanto mais me afastava disso, menos me consideravam para isso”, sobre receber menos propostas para projetos fora do MCU.

Doutor Estranho 2 conta com Elizabeth Olsen como a Feiticeira Escarlate

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) é dirigido por Sam Raimi, que também trabalhou na primeira trilogia do Homem-Aranha. O filme tem conquistado boas críticas.

O roteiro é desenvolvido por Michael Waldron, conhecido por Rick and Morty e Loki, série da Marvel que teve lançamento no Disney+.

O elenco conta com Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Chiwetel Ejiofor, Benedict Wong, Xochitl Gomez, Rachel McAdams e Michael Stuhlbarg.

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) já está em exibição nos cinemas.