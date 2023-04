Elizabeth Olsen diz não sentir falta da Feiticeira Escarlate na Marvel

Previamente, Elizabeth Olsen já disse que gostaria de interpretar a Feiticeira Escarlate novamente. No entanto, a atriz disse que não sente falta da personagem da Marvel, especialmente agora que protagoniza a série Amor e Morte, do HBO Max.

Depois de aparecer em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, a personagem não apareceu mais no MCU, deixando os fãs ansiosos para saber o que vem a seguir para ela.

Quando perguntada sobre esse hiato prolongado do MCU, Olsen surpreendentemente confessou que ela realmente não sente falta de interpretar Wanda em uma entrevista à Variety.

“Eu não sinto falta. Interpretei a personagem por dois anos seguidos, então acho que a pausa foi boa para mim. Preciso construir outras personagens. Amor e Morte veio em um ótimo momento, foi depois de interpretar Wanda por dois anos seguidos”.

Elizabeth Olsen está em Amor e Morte

Baseada no livro Evidence of Love: A True Story of Passion and Death in the Suburbs, a trama gira em torno de Candy Montgomery (Elizabeth Olsen) e seu marido Pat (Patrick Fugit), que conhecem Betty Gore (Lily Rabe) e seu marido Allan (Jesse Plemons) na igreja de sua pequena cidade do Texas. Tudo ia bem na amizade, até Candy e Allan terem um caso extraconjugal e alguém ser morto com um machado.

A minissérie foi criada por David E. Kelley, de Big Little Lies, que assume a produção executiva ao lado de Nicole Kidman.

Amor e Morte está no HBO Max, com novos episódios lançados semanalmente.

