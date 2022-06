Elvis Presley faz sucesso em trailer final de cinebiografia

O famoso cantor Elvis Presley faz sucesso em trailer final de sua cinebiografia.

A Warner divulgou mais o último trailer do filme Elvis, destacando o cantor norte-americano interpretado por Austin Butler, em sua ascensão.

Destacando um quadrinho do Capitão Marvel / Shazam, a narração diz que enquanto super-heróis encontram poderes, Elvis encontrou a música.

Austin Butler, astro principal, ainda chegou a ser hospitalizado após as filmagens.

Veja abaixo.

O astro da música nos cinemas

“O filme explora a vida e a música de Elvis Presley sob o prisma da complicada relação com o seu enigmático agente, Tom Parker”, diz a sinopse.

“A história mergulha na complexa dinâmica entre Presley e Parker ao longo de 20 anos, desde o início da carreira de Presley até ao seu estrelato sem precedentes, contrastando com as mudanças culturais e a perda da inocência da América. No centro desta jornada está uma das pessoas mais importantes da vida de Elvis, Priscilla Presley”, continua a sinopse.

O elenco de Elvis conta com Austin Butler como Elvis Presley e Tom Hanks como o Coronel Tom Parker.

A direção é de Baz Luhrmann, que teve trabalhos como O Grande Gatsby, Romeu + Julieta e Moulin Rouge – Amor em Vermelho.

Elvis chega aos cinemas em 14 de julho de 2022.

