Em Agente Oculto a Netflix faz algo que jamais veremos na Marvel

Agente Oculto chegou à Netflix e traz Chris Evans como o vilão do filme. Nesse filme dos irmãos Russo, diretores de Vingadores: Ultimato, vemos algo que a Marvel provavelmente jamais fará.

Em Agente Oculto vemos um thriller de espionagem com Sierra Six de Ryan Gosling fugindo da célula da CIA para a qual trabalhava.

Ele descobriu evidências de que seu Denny, era um vilão, o que levou Lloyd (Chris Evans) a caçar Six. Lloyd era um ex-agente que a CIA dispensou porque era incontrolável, mas neste caso, Denny estava desesperado para manter seu status quo nefasto.

Denny até esperava que sua treinadora, Suzanne, pudesse controlá-lo. No entanto, Lloyd desencadeou seu lado sádico novamente, deixando claro que ele nasceu para esse tipo de derramamento de sangue. E no processo, Agente Oculto quase transformou Evans no Capitão América malvado que o Universo Cinematográfico da Marvel talvez nunca consiga apresentar.

Estamos falando do Capitão América da Hydra, que aparece em Império Secreto, um dos personagens mais controversos da Marvel.

Devido ao senciente Cubo Cósmico, Kobik, Steve Rogers fazia parte de uma realidade refeita onde o Capitão América era um espião da Hydra.

Ele domina a América, torturando e matando heróis como Rick Jones enquanto empurrava filosofias que tornavam o país uma superpotência perigosa.

Agora, o MCU parece bem decidido a seguir em frente com Sam Wilson como Capitão, e não há indicação de que Evans jamais consideraria a ideia de transformar seu herói em um símbolo fascista.

Chris Evans como Lloyd Hansen em Agente Oculto.

Capitão América malvado em Agente Oculto

No entanto, Agente Oculto tem sombras desse Capitão maligno, que se revelam quando Lloyd começa a perder o controle no trabalho. Ele sequestrou o ex-chefe de Six, Fitz, e sua sobrinha, Claire, ficando bastante agressivo e deixando claro que não tem problema em matar inocentes.

Pouco a pouco, ele trouxe mais de seu lado odioso, mas o mais importante é que, em termos de política, ele não tem problemas em corromper a configuração de segurança doméstica do país, assim como a Hydra fez nos quadrinhos e no MCU.

Esse comportamento desequilibrado é o motivo pelo qual a CIA o rejeitou em primeiro lugar, evidenciado por sua sinistra tortura de Fitz e abuso de soldados mortos por não matar Six e manter os reféns.

Se o filme o tivesse feito o Denny no controle desde o início ou o tivesse matado o chefe e assumido, executando o jogo como a figura-chave final em autoridade, ele teria se tornado uma versão mais fiel do Capitão América de Império Secreto. Dito isso, depois de dirigir O Soldado Invernal, Guerra Civil, Guerra Infinita e Ultimato, ficou claro que os Russos permitiram que Evans se divertisse no trabalho.

Agente Oculto já está disponível na Netflix.

