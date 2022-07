Emma Watson aceita retornar para novo Harry Potter com uma condição

Com o relativo fracasso dos filmes de Animais Fantásticos, muita gente especula sobre o futuro do Universo Mágico. Fãs acreditam que a saga “voltará às origens” após passos descuidados. Mas Emma Watson – a intérprete de Hermione – só aceitará voltar à franquia Harry Potter se uma condição importante for cumprida.

Hoje em dia, a saga Harry Potter passa por um dos momentos mais conturbados de sua história. Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore, por exemplo, falhou em conquistar a crítica especializada, e garantiu somente valores modestos nas bilheterias.

Continua depois da publicidade

Além disso, a franquia também é prejudicada por polêmicas no elenco e pelas declarações intolerantes da escritora J.K. Rowling. Os atores e atrizes de Harry Potter, por sua vez, fazem o possível para se distanciar das controvérsias.

Explicamos abaixo como Emma Watson pode retornar para Harry Potter e a condição que a atriz estabeleceu para seu retorno.

Emma Watson tem uma condição para retornar para Harry Potter

De acordo com fontes consultadas por um site americano, o retorno de Emma Watson à franquia Harry Potter depende apenas da saída de J.K. Rowling.

Em 2020, a escritora causou a ira dos fãs ao fazer comentários e postagens transfóbicas no Twitter.

Mesmo após a reação dos fãs, J.K. Rowling não voltou atrás. Pelo contrário, com o passar do tempo, a escritora passou a fazer cada vez mais declarações transfóbicas.

Os comentários, como era de se esperar, também afetaram o elenco de Harry Potter. Nas redes sociais, vários atores e atrizes da série se manifestaram contra o pensamento de Rowling.

Emma Watson, a intérprete de Hermione, foi uma delas. Ainda em 2020, a atriz condenou publicamente as declarações da escritora.

“Pessoas trans são quem dizem ser, e merecem levar suas vidas sem serem constantemente questionadas”, comentou Watson

Daniel Radcliffe, o eterno Harry Potter, também se posicionou contra J.K. Rowling. Em uma postagem nas redes sociais, o ator citou especificamente as mulheres trans, que se tornaram os principais alvos dos ataques da escritora.

“Mulheres trans são mulheres. Qualquer declaração que afirme o contrário corrói a identidade e a dignidade das pessoas trans, e também vai contra todas as informações oferecidas por profissionais de saúde e associações que têm bem mais experiência na área”, comentou o ator.

Notadamente, J.K. Rowling não participou do especial De Volta a Hogwarts, lançado pelo HBO Max.

As únicas declarações da escritora que aparecem no documentário foram gravadas em 2019, anteriormente à sua crescente onda de transfobia nas redes sociais.

Em De Volta à Hogwarts, Emma Watson não falou sobre J.K. Rowling. A atriz, por outro lado, disse ter ficado feliz pelo reencontro com os colegas de elenco.

“É emocionante e intenso ter um momento tão íntimo assistido assim, de perto. Fiquei feliz por termos um mediador para fazer essas perguntas e perceber o quão diferentes – ou similares – foram as nossas perspectivas”, revelou Watson.

Você pode assistir todos os filmes de Harry Potter, junto com o especial De Volta a Hogwarts, no HBO Max.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.