Enfim é revelado se Minions são imortais

Os Minions estão de volta em Minions 2: A Origem de Gru, uma nova animação. No universo de Meu Malvado Favorito, essas carismáticas criaturas existem há muitos e muitos anos.

Com isso, surgiu uma dúvida entre os fãs: os Minions são imortais? Ou eles são mortais, assim como os seres humanos?

Continua depois da publicidade

Pois bem: parece que sim, os Minions realmente são imortais. Foi o que o escritor Brian Lynch confirmou por meio do Twitter, quando questionado por um internauta.

Isso explica por que os Minions parecem nunca envelhecer. É possível que alguns deles existam desde que essas criaturas amarelas começaram a surgir no universo de Meu Malvado Favorito.

Confira abaixo a resposta de Brian Lynch no Twitter.

Hi Ed! No — Brian Lynch (@BrianLynch) May 12, 2021

Minions 2: A Origem de Gru está nos cinemas

Confira abaixo a sinopse de Minions 2: A Origem de Gru.

“Nestas férias, chega o mais novo episódio da maior franquia global de animação do cinema, com a história de origem do maior supervilão do mundo, revelando como ele conheceu seus icônicos Minions, forjou a equipe mais malvada da telona e enfrentou uma das forças do crime mais invencíveis em Minions 2: A Origem de Gru.”

A franquia Meu Malvado Favorito é um grande sucesso de público, especialmente com as crianças. Por causa disso, Minions 2: A Origem de Gru promete ter bom resultado em bilheteria.

Minions 2: A Origem de Gru está em cartaz nos cinemas.

Sobre o autor Victor Carvalho Membro do Observatório do Cinema desde 2018, gosto tanto de escrever sobre as coisas que assisto quanto de assisti-las. Nas horas vagas, também encontro algum tempo para ler DC e Marvel, ser terrível nos games e de sofrer torcendo para o Botafogo.