Enola Holmes 2: Explicamos o final do filme da Netflix com Henry Cavill

A sequência de Enola Holmes da Netflix, Enola Holmes 2, já está disponível no catálogo do streaming. O longa-metragem segue a irmã de Sherlock como uma nova detetive em Londres.

Depois de um tempo aprendendo com seu irmão algumas coisas, Enola se torna uma mulher independente, e assume seu primeiro caso oficial. Mas isso será mais difícil do que imagina.

“Agora uma detetive de aluguel, Enola Holmes assume seu primeiro caso oficial para encontrar uma garota desaparecida enquanto as faíscas de uma perigosa conspiração acendem um mistério que requer a ajuda de amigos – e do próprio Sherlock – para desvendar”, diz a sinopse.

O elenco conta com Mille Bobby Brown, de Stranger Things, vivendo Enola, Henry Cavill como Sherlock, Helena Bonham Carter, David Thewlis, Louis Partridge, e outros atores. Sam Claflin, o Mycroft Holmes do primeiro filme, ficou de fora.

Explicamos o final de Enola Holmes 2, o filme de mistério da Netflix com Henry Cavill, que promete surpreender o público com reviravoltas.

Enola Holmes 2 apresenta novos personagens

Todo Holmes parece precisar de seu Moriarty, e a sombra do maior vilão de Sherlock paira em Enola Holmes 2, que apresenta sua versão única.

Sherlock está tentando desvendar algumas transações financeiras que ele deduz terem sido estabelecidas por um gênio em matemática.

Ao descobrir que era um anagrama, ele rapidamente cria o nome Moriarty. Em uma reviravolta, acontece que Sherlock acabou errado, com o nome da verdadeira vilã sendo Miss Mira Troy.

Troy, interpretada por Sharon Duncan-Brewster é espelhada na mãe de Sherlock e Enola, Eudoria Holmes. Ela se juntou a um grupo de sufragistas, que fazem campanhas por mudanças sociais e maiores oportunidades para as mulheres.

Em vez de mudar o sistema, Mira Troy escolheu entrar e usar seu intelecto para ganhar uma vantagem sobre os detetives.

Ela assumiu um emprego como secretária do governo e conseguiu criar um império do crime em Londres. Moriarty se meteu nos assuntos de um cartel na cidade, e acabou indo em direção de Sarah Chapman, a garota central da trama.

No entanto, indo atrás de Chapman e tentando chantageá-la, acabou cometendo um deslize, fazendo com que os irmãos Holmes a descobrissem.

Além de Mira Troy, Enola Holmes 2 apresenta um outro personagem, Dr. John Watson, interpretado pelo ator Himesh Patel.

O personagem acaba indo visitar Sherlock, e com ela decidindo que seu irmão precisa de um colega que o ajude a lidar com alguns maus hábitos.

Greve das Matchgirls foi um caso real

Enola Holmes 2 aborda uma história real que aconteceu no Reino Unido. A Greve das Matchgirls, que aconteceu em 1888, é o destaque central da trama.

Assim como em outros períodos da Revolução Industrial, os chefes de cada indústria acobertavam os efeitos de lugares insalubres, e chegavam a colocar crianças e adolescentes para trabalhar.

Um dos casos aconteceu na fábrica de fósforos Bryant & May, onde muitas mulheres se levantaram contra as terríveis condições de trabalho no local.

Os donos das fábricas não encobriam as mortes de centenas de mulheres e adolescentes pelos efeitos agravados na produção de fósforos, e alegavam que as mortes se deviam por conta da epidemia de tifo.

Sarah Chapman, personagem do filme, foi uma figura chave na greve real. Ela provocou um empoderamento das mulheres, levando muitas a protestarem.

Chapman tenta obter provas para o lorde Tewkesbury, homem o qual ela espera que esteja ao seu lado e atue na defesa dos pobres.

Em uma reviravolta, as evidências são destruídas, e as garotas precisam resolver o assuntos com as próprias mãos. Isso foi o estopim para o início da greve, e Enola incentivou Chapman com isso.

Melhor relacionamento com o irmão e nova paixão

O mistério da grevista desaparecida só foi resolvido quando Sherlock e Enola trabalharam juntos novamente, cada um respeitando o outro.

Eles chegaram a um acordo para não tornar o caso numa competição de quem resolveria primeiro, e separaram seus trabalhos.

Sherlock se concentrou em investigar a classe rica e crimes mais chamativos, enquanto Enola lidou com os problemas nas ruas de Londres.

Por se concentrar nas ruas, fica claro que Enola será a fundadores dos Irregulares de Baker Street, garotos de rua que trabalhavam para Sherlock. Além disso, o relacionamento entre os irmãos está melhorando.

Após Sherlock dizer para Enola não ser que nem ele, um lobo solitário, a jovem começa a ter um relacionamento com Tewkesbury. Ela admite estar apaixonado por ele.

No entanto, Enola precisa lidar com suas próprias inseguranças para estar disposta a lutar por sua paixão, e o segundo filme mostra que Tewkesbury é alguém importante para ela.

Enola Holmes 2 está disponível na Netflix.

