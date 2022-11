Enola Holmes 3 vai acontecer na Netflix? Tudo o que sabemos sobre o filme

Alerta de spoiler

A sequência de Enola Holmes da Netflix, Enola Holmes 2, já está disponível no catálogo do streaming. O longa-metragem segue a irmã de Sherlock como uma nova detetive em Londres.

Depois de um tempo aprendendo com seu irmão algumas coisas, Enola se torna uma mulher independente, e assume seu primeiro caso oficial. Mas isso será mais difícil do que imagina.

Continua depois da publicidade

“Agora uma detetive de aluguel, Enola Holmes assume seu primeiro caso oficial para encontrar uma garota desaparecida enquanto as faíscas de uma perigosa conspiração acendem um mistério que requer a ajuda de amigos – e do próprio Sherlock – para desvendar”, diz a sinopse.

O elenco conta com Mille Bobby Brown, de Stranger Things, vivendo Enola, Henry Cavill como Sherlock, Helena Bonham Carter, David Thewlis, Louis Partridge, e outros atores. Sam Claflin, o Mycroft Holmes do primeiro filme, ficou de fora.

Explicamos o final de Enola Holmes 2, o filme de mistério da Netflix com Henry Cavill, que promete surpreender o público com reviravoltas.

Millie Bobby Brown e Henry Cavill em Enola Holmes 2

Enola Holmes 3 vai acontecer?

Enola Holmes 2 termina com a introdução de dois personagens imensamente importantes e icônicos da franquia de Sir Arthur Conan Doyle – Moriarty e John Watson. A reviravolta é que nesta versão da história, Moriarty é uma mulher negra. Ela ainda garante tanto a Holmes que eles se encontrarão novamente.

Esses encontros no filme são configurados de uma forma que prometem interação futura. Juntamente com Enola finalmente montando sua agência de detetives, é altamente provável que haja um Enola Holmes 3. Embora não tenha havido declarações oficiais da Netflix até o momento, as críticas positivas e a audiência sugerem que um anúncio de renovação será feito em breve.

Millie Bobby Brown também parece estar empolgada para continuar a franquia. Ao ser questionada se gostaria de fazer um terceiro filme (via Yahoo), ela respondeu:

“Obviamente. Eu realmente espero que sim. Eu amo Enola e sei que, agora, as pessoas estão investindo muito na personagem e na trama, e só posso esperar que a Netflix forneça essa confiança e oportunidade mais uma vez”.

Enola Holmes 2 estreou dois anos após o primeiro filme. Considerando que Millie Bobby Brown e Henry Cavill são atores com agendas lotadas, é seguro assumir que a terceira parte será lançada em algum momento de 2024.

Claro, tudo isso é especulação, pois não houve notícias oficiais sobre um terceiro filme.

Enola Holmes 2 está disponível na Netflix.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.