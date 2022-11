Especial de Guardiões da Galáxia confirma que Transformers existem no MCU

Já disponível no Disney+, Guardiões da Galáxia: Especial de Festas dá o que falar nas redes sociais. O novo especial do Universo Cinematográfico Marvel (MCU) inclui várias referências à DC e até confirma a existência de Transformers nesse universo.

“Com a missão de tornar o Natal inesquecível para Peter Quill, os Guardiões viajam à Terra em busca do presente perfeito”, afirma a sinopse do especial no Disney+.

O elenco de Guardiões da Galáxia: Especial de Festas é formado por Chris Pratt (Senhor das Estrelas), Dave Bautista (Drax), Karen Gillan (Nebulosa), Pom Klementieff (Mantis), Vin Diesel (Groot), Bradley Cooper (Rocket) e Michael Rooker (Yondu).

Veja como o especial confirma os Transformers do MCU.

Transformers do MCU

No especial de Guardiões da Galáxia, quando Drax e Mantis visitam Hollywood, eles conhecem cosplayers que usam fantasias de Piratas do Caribe, Transformers e dos próprios Vingadores.

Mas, assim como Mantis confunde um cosplayer do Capitão América com o verdadeiro Steve Rogers, Drax acha que um cosplayer de Transformers é o robô GoBot que matou seu primo.

O que torna essa revelação ainda mais surpreendente é que Mantis se refere explicitamente a GoBots, uma marca de robôs mais obscura do que Transformers, que aparentemente existe em algum lugar do MCU.

O fato de que Mantis já conhecia uma peça tão trágica da história de fundo de Drax sugere que, de fato, um robô semelhante a um Transformer de fato assassinou o primo de Drax, mas também pode sugerir que Drax começou a chamá-los de “GoBots” porque Peter Quill os associava a linha concorrente de robôs de brinquedos Transformers dos anos 1980.

Ainda, isso significa que robôs vivos que podem se transformar em veículos provavelmente existem no MCU. Isso pode não ser chocante após a introdução de vampiros, lobisomens, demônios, deuses e magos do MCU, mas pode trazer grandes implicações. Uma raça inteira de Transformers podem estar vivendo suas próprias aventuras no MCU.

Guardiões da Galáxia: Especial de Festas está disponível no Disney+. Clique aqui para assinar o streaming e conferir as produções da Marvel.

