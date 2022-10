Espectadores de Adão Negro estão detonando detalhe do filme

Adão Negro já está nos cinemas, com Dwayne “The Rock” Johnson finalmente encarnando o personagem após 15 anos tentando fazer o projeto sair do papel.

O filme foi feito para agradar os fãs da DC e do anti-herói, e conseguiu, mas outros públicos parecem não ter a mesma opinião.

O longa está indo surpreendentemente bem com o público, com notas altas em sites como o Metacritic e o Rotten Tomatoes. Porém, Adão negro decepcionou a comunidade crítica, e o público que não é tão fã de filmes de super-herói, o que pode acusar alguns problemas estruturais do filme.

Os problema citados vão desde a atuação até a história em si, mas um grande consenso cerca os supostos diálogos terríveis do filme de The Rock.

Os diálogos de Adão Negro são ruins? Parte da internet diz que sim

No subreddit r/movies, os usuários despejaram suas opiniões sobre os diálogos de Adão Negro na sessão de comentários. Um espectador disse: “Os diálogos eram tão ruins. Tão ruins. Se você alimentasse uma inteligência artificial com todas as revistas e filmes de quadrinhos, era isso que ela vomitaria.”

Outro usuário disse: “Os diálogos são terríveis e bregas. Eu não senti que nenhuma das piadas funcionou. O lance de frase de efeito que já foi feito antes? Adão aprendendo palavras como sarcasmo? Eu não sei, só pareceu vazio. Eu acho que um roteiro mais sério teria feito muito bem pra esse filme.”

Mesmo aqueles que acharam pontos positivos no filme, tiveram a experiência afetada pelos diálogos. Como o usuário que disse: “Pierce Brosnan como Sr. Destino e algumas sequências de ação deixam isso passável, mas meu deus os diálogos foram horríveis.”

Outro espectador pensou que o filme foi “legal”, mesmo que tenha descrito os diálogos como “esforçados”, enquanto outro disse que o filme foi “okay”, mas não gostou do diálogo. Outro simplesmente declarou que: “o diálogo é uma m*rda”.

Até mesmo o Twitter se juntou às reclamações, com usuários falando da escrita nada impressionante de Adão Negro, por meio de vários memes e piadas. Um espectador postou um gif onde um homem arranca o próprio rosto e comentou “P*ta m*rda, os diálogos em Adão Negro é atroz”. Outro usuário achou que o filme teve alguns dos diálogos mais “cringes” de todos os filmes de quadrinhos.

Outras palavras usadas para descrever os diálogos no Twitter foram: “bobos”, “meh”, “genéricos”, e “bregas”. David Fear, editor e crítico da Rolling Stone, zombou do texto do filme dizendo: “ADÃO NEGRO tem tudo!!! Atores, créditos de abertura (e finais!), som, diálogos (alguns)…”.

Mas por outro lado, Scott Mendelson da Forbes achou os diálogos “divertidos”, se referindo ao filme como: “Refrescantemente despretensioso e, divorciado do discurso, apenas um divertido suporte de três estrelas”.

Uma fã elogiou especificamente os diálogos de Pierce Brosnan no filme, enquanto outro usuário chegou a dizer que: “O melhor diálogo foi Sr. Destino e Adão Negro. Eu tenho certeza que eles precisaram de múltiplos takes para suas cenas”.

Você pode tirar suas próprias conclusões indo aos cinemas conferir Adão Negro.

