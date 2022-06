Esposa de Chris Hemsworth zoa nudez do ator em Thor 4

Por meio de sua conta no Instagram, Elsa Pataky, a esposa de Chris Hemsworth, elogiou Thor: Amor e Trovão (Thor 4).

Ela também brincou com a nudez do ator no longa-metragem. O bumbum de Chris Hemsworth aparece brevemente em uma cena de Thor: Amor e Trovão (Thor 4).

Continua depois da publicidade

“Uma noite tão divertida na estreia de Thor em Los Angeles. Foi ótimo ver todos se divertindo, acho que é o meu filme favorito da Marvel.”

“Vejam o bumbum do meu marido em 8 de julho”, escreveu Elsa Pataky, brincando com a cena de Thor: Amor e Trovão (Thor 4).

Vale lembrar que 8 de julho é o lançamento de Thor: Amor e Trovão (Thor 4) nos Estados Unidos. No Brasil, a estreia acontece em 7 de julho.

Confira abaixo a postagem de Elsa Pataky no Instagram.

Mais sobre Thor 4

O elenco de Thor: Amor e Trovão (Thor 4) conta com Chris Hemsworth, Natalie Portman, Christian Bale, Russell Crowe e Tessa Thompson.

O novo filme da franquia, além disso, pode ser um dos mais curtos da Marvel, após sua suposta duração ter sido revelada.

“Thor: Amor e Trovão”, da Marvel Studios, encontra o Deus do Trovão numa jornada diferente de tudo o que já enfrentou – a procura pela paz interior. Mas a reforma de Thor é interrompida por um assassino galáctico conhecido como Gorr, o Carniceiro dos Deuses, que procura a extinção dos deuses.

Para combater a ameaça, Thor pede a ajuda da Rei Valquíria, de Korg e da ex-namorada Jane Foster, que – para surpresa de Thor – empunha inexplicavelmente o seu martelo mágico, Mjolnir, e se intitula a Poderosa Thor. Juntos, eles embarcam numa angustiante aventura cósmica para descobrir o mistério da vingança do Carniceiro dos Deuses e detê-lo antes que seja tarde demais.

Thor: Amor e Trovão (Thor 4) chega aos cinemas em 7 de julho de 2022.

Sobre o autor Victor Carvalho Membro do Observatório do Cinema desde 2018, gosto tanto de escrever sobre as coisas que assisto quanto de assisti-las. Nas horas vagas, também encontro algum tempo para ler DC e Marvel, ser terrível nos games e de sofrer torcendo para o Botafogo.