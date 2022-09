ESSE ator de Hollywood recusou viver o Batman e o Superman

Interpretar heróis como Batman e Superman é uma honra reservada a poucos astros de Hollywood. Mas você sabia que um ator recusou os dois papéis da DC? Essa interessante curiosidade foi revivida nas redes sociais após o lançamento do novo filme do Batman, que traz Robert Pattinson como o Cavaleiro das Trevas.

Quando Robert Pattinson foi escalado como Bruce Wayne, muitos fãs da DC protestaram. A última coisa que eles queriam era ver o “vampiro brilhante” de Crepúsculo como o Homem-Morcego.

Mas agora, com o lançamento de Batman e seu enorme sucesso de público e crítica, até mesmo os críticos mais ferrenhos deram o braço a torcer: o ator foi uma ótima escolha para o papel.

O site TheThings revelou a identidade do ator que recusou os papéis de Batman e Superman nos cinemas; confira abaixo.

Quem é o ator que recusou interpretar Batman e Superman?

O ator que se recusou a interpretar Batman e Superman – em mais de uma ocasião – é o americano Josh Hartnett.

Nascido no estado americano de Minnesota, Josh Hartnett vive atualmente no condado de Surrey, no sul da Inglaterra.

O ator continua na ativa, tanto na frente quanto por trás das câmeras, mas dá preferência a projetos independentes e séries de TV, afastando-se dos grandes blockbusters.

Josh Hartnett ficou famoso no final dos anos 90, ao interpretar Michael Fitzgerald na série dramática Cracker, exibida pela emissora ABC.

O astro contou também com projetos de peso nos cinemas, com filmes como Prova Final e As Virgens Suicidas (produzido por Francis Ford Coppola).

2001 foi um ano particularmente atarefado para Josh Hartnett, com sete lançamentos no cinema. Dois desses lançamentos – Falcão Negro em Perigo e Pearl Harbor – foram extremamente bem sucedidos, e estabeleceram Hartnett como um nome de peso na indústria.

Na época, Josh Hartnett tinha apenas 22 anos. Foi aí que ele recebeu convites para interpretar o Superman e o Batman.

Em uma entrevista ao site Metro, o ator revelou porque recusou as propostas da DC.

“Muita gente queria que eu aceitasse participar desses filmes. Mas sempre me interessei por histórias pessoais, e por isso, não desejava me associar aos clichês dos super-heróis. Na época, os atores tinham que trabalhar duro para conseguir suas carreiras de volta após interpretarem personagens do tipo”, comentou o astro.

O ator também refletiu sobre sua decisão, e afirmou não ter se arrependido da recusa.

“Com a idade que eu tinha, seria fácil me tornar uma ferramenta. Mas sempre tive consciência das minhas decisões”, afirmou Hartnett.

Hoje em dia, Josh Hartnett é mais conhecido por co-protagonizar (com Eva Green) a série de terror Penny Dreadful (na imagem acima). O ator também está confirmado no elenco de Oppenheimer, o próximo filme de Christopher Nolan.

Batman, com Robert Pattinson, está disponível no HBO Max.

