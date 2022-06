Está no Disney+? Onde assistir Lightyear

Uma nova animação da Disney e da Pixar está chegando aos cinemas: Lightyear, um derivado da franquia Toy Story.

Lightyear conta a história do astronauta que, no universo de Toy Story, inspirou a criação do boneco Buzz Lightyear, amado por fãs no mundo todo.

Como se trata de um lançamento muito aguardado pelo público, Lightyear não terá lançamento simultâneo entre cinemas e Disney+.

Portanto, a única maneira de assistir, por enquanto, é nos cinemas. Existe a expectativa de que Lightyear tenha bons resultados em bilheteria, até porque Toy Story é uma franquia muito popular.

Ainda assim, muita gente ainda pode querer esperar pelo lançamento no Disney+. No serviço de streaming, Lightyear deve chegar apenas uns 2 ou 3 meses depois da estreia nos cinemas.

Então, se estiver realmente ansioso, é melhor comprar logo seus ingressos. Por outro lado, para quem não liga de esperar pelo lançamento no Disney+, não deve demorar tanto assim, pelo menos não tanto quanto na época em que os serviços de streaming ainda não estavam tão em alta.

Nova animação da Disney e da Pixar

Em Lightyear, Chris Evans, mundialmente conhecido por ter interpretado o Capitão América, assume o papel do corajoso astronauta que inspirou a criação do boneco Buzz Lightyear.

No Brasil, a dublagem é de Marcos Mion, cuja escolha causou controvérsia nas redes sociais. Muitos fãs questionaram por que Guilherme Briggs não foi chamado para dublar Buzz Lightyear novamente.

A resposta para isso, dentro da perspectiva desse universo de animação, é que, tecnicamente, o personagem que acompanhamos em Lightyear não é o mesmo Buzz Lightyear que vimos em Toy Story.

É como se um fosse a “pessoa real”, e o outro fosse o brinquedo inspirado nela. Portanto, enquanto Marcos Mion dubla o protagonista de Lightyear, Guilherme Briggs continua como o boneco Buzz Lightyear, caso Toy Story venha a receber outras animações.

Lightyear chega aos cinemas em 16 de junho.

Sobre o autor Victor Carvalho Membro do Observatório do Cinema desde 2018, gosto tanto de escrever sobre as coisas que assisto quanto de assisti-las. Nas horas vagas, também encontro algum tempo para ler DC e Marvel, ser terrível nos games e de sofrer torcendo para o Botafogo.