Estrela de Dirty Dancing revela empolgação para sequência

A atriz do filme Dirty Dancing – Ritmo Quente, Jennifer Gray, revelou estar empolgada para estrelar a sequência.

Gray disse que está muito interessada em como a história vai se desenrolar 30 anos depois da história original, que contou com o ator Patrick Swayze (via ComicBook).

“Estou animada com o desafio de olhar para isso do ponto de vista do que acontece quando 30 anos depois”, disse Gray. “O que aconteceu com ela e o que agora é relevante sobre a história original em um momento diferente, sob um olhar diferente.”

Embora Swayze tenha falecido, o filme deve contar com elementos do personagem do ator, sob o olhar de Frances “Baby” Houseman. Apesar da empolgação, Gray não pensa em fazer competição entre o original e Dirty Dancing 2.

“Eu não tenho vontade de refazer o primeiro ou competir com o primeiro ou torná-lo melhor que o primeiro ou tão bom. É mais sobre: ​​O que é uma nova história para ser contada?”, comentou a atriz.

A sequência vai estrear no dia 9 de fevereiro de 2024.

Mais sobre Dirty Dancing

O clássico de 1987, Dirty Dancing – Ritmo Quente, é um dos grande sucessos do gênero dança e romance nos anos 80. Embalado por diversas músicas, The Time of My Life marcou na dança final apresentada em tela.

O filme foi estrelado por Patrick Swayze, Jennifer Grey, Kelly Bishop, Cynthia Rhodes, e outros atores. A direção ficou por conta de Emile Ardolino.

“Na esperança de curtir sua juventude, uma jovem fica decepcionada ao descobrir que vai passar o verão de 1963 com os pais em um resort na sonolenta região de Catskills. Mas sua sorte muda quando ela conhece o instrutor de dança do resort, Johnny, um rapaz com um passado bem diferente do dela. Quando ele a coloca como sua nova parceira, os dois acabam se apaixonando”, diz a sinopse.

Dirty Dancing – Ritmo Quente está disponível no Star+. Para assinar, clique aqui.

