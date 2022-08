Estrela de John Wick 4 traz detalhes sobre novo personagem

Uma das grandes estrelas de John Wick 4 revelou detalhes sobre seu personagem.

Hiroyuki Sanada, que ainda não teve seu papel confirmado no novo capítulo da franquia, concedeu uma entrevista, fornecendo uma pista sobre o novo personagem (via ScreenRant).

“Talvez a filmagem mostrasse a relação entre Keanu e eu. Eu trabalhei com Keanu antes, em 47 Ronins, e a relação de nos conhecermos há muito tempo, poderíamos usar essa química no filme. Então isso é uma grande dica, eu acho”, disse o astro.

Mesmo com poucas informações, é possível saber que com as palavras de Sanada, seu personagem deve auxiliar Wick durante o longa-metragem.

No novo filme, Wick vai levar sua luta contra a High Table para um nível global.

Mais sobre John Wick

John Wick é uma franquia de ação criada pelo roteirista Derek Kolstad, de propriedade da Lionsgate.

Keanu Reeves interpreta John Wick, um assassino aposentado que se torna ativo novamente em sua busca por vingança.

A franquia começou com o lançamento de John Wick – De Volta Ao Jogo, em 2014, seguido por duas sequências, John Wick: Um Novo Dia Para Matar, em 2017, e John Wick 3: Parabellum, em 2019.

Todos os três filmes foram considerados sucessos de crítica e bilheteria.

Keanu Reeves retorna ao papel em John Wick 4, que estreia em 23 de março de 2023.

