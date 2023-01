Estrela de M3GAN revela como foi seu 1º encontro com boneca assassina

Uma das estrelas do filme M3GAN, Alisson Williams, revelou como foi seu primeiro encontro com a boneca assassina no set de filmagens.

Williams compartilhou sua experiência em trabalhar no novo filme de terror, visto que teria de interagir com uma boneca.

A atriz revelou que encontrou ela pela primeira vez quando fazia um teste de câmera, e pensou consigo mesmo que seria “a experiência mais assustadora da minha vida” (via ScreenRant).

“Eu vi um monte de renderizações digitais. Mas a primeira vez que eu realmente encontrei a boneca, ela estava fazendo um teste de câmera, o que significa que antes de começar a filmar, para testar as lentes e tudo no guarda-roupa, basta entrar em um estúdio vazio com um pano de fundo”, disse ela.

“E ela estava parada lá assim [inclina a cabeça] assim, e as pessoas ficavam tipo, retocando o cabelo dela e coisas assim. E eu apenas pensei, ‘esta vai ser a experiência mais assustadora da minha vida.'”, concluiu a atriz.

M3GAN nem estreou no Brasil e já tem continuação confirmada

M3GAN sai um pouco atrasado no Brasil, mas o filme de terror está se saindo muito bem, superando expectativas nas bilheterias. Não por acaso, uma continuação já foi confirmada.]

O longa-metragem de terror já faturou mais de US$ 45 milhões (via Box Office Mojo), com orçamento de US$ 12 milhões – ou seja, provavelmente já começou a lucrar logo nesses primeiros dias de estreia.

De acordo com o Deadline, a Blumhouse já está começando a desenvolver M3GAN 2. Neste momento, não se sabe se o diretor Gerard Johnstone, a roteirista Akela Cooper e algum membro do elenco retornarão para a sequência.

Com isso, a Blumhouse pode ter ganhado mais uma franquia de terror, que vem em bom momento, tendo em vista que a trilogia nova de Halloween foi encerrada.

M3GAN estreia no dia 19 de janeiro de 2023.

