Vale a pena assistir M3GAN? Veja o que a crítica está dizendo

M3GAN, um dos filmes de terror mais aguardados do ano, acaba de estrear nos Estados Unidos. No Brasil, por outro lado, o longa só chega em 19 de janeiro. Com o lançamento nacional cada vez mais próximo, o público quer saber: vale a pena assistir M3GAN na telona? A crítica especializada já chegou a um consenso!

“Uma engenheira de robótica, trabalhando para uma empresa de brinquedos, constrói uma boneca realista que começa a ganhar vida própria”, afirma a sinopse de M3GAN.

Liderado por Allison Williams (Corra!), o elenco de M3GAN conta também com Ronny Chieng (Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis), Brian Jordan Alvarez (Jane the Virgin) e Violet McGraw (A Maldição da Residência Hill), além de Amie Donald (Sweet Tooth) como a boneca titular.

Revelamos abaixo o que a crítica especializada achou de M3GAN. Confira se vale a pena assistir ao filme nos cinemas.

De acordo com a crítica, vale a pena assistir M3GAN nos cinemas

M3GAN mal estreou nos cinemas dos Estados Unidos, e já conquistou o coração da crítica especializada.

O filme de terror garantiu a impressionante marca de 98% de aprovação no Rotten Tomatoes, recebendo muitos elogios pela condução da trama, performances do elenco e pela mistura divertida de terror e humor “camp”.

“Assumidamente estúpido – e ainda mais divertido por isso, M3GAN é a rara comédia de terror que proporciona risadas tão facilmente quanto arrepios”, afirma o consenso do site.

Na crítica da revista Variety, o jornalista Owen Gleiberman elogiou também a interessante mensagem por trás da trama de M3GAN.

“M3GAN é um divisor de águas nos filmes do gênero, destacando-se por entender perfeitamente seu teor absurdo. O filme satiriza todos nós — ou, pelo menos, aqueles que encaram a inteligência artificial como uma forma real de interação”, afirma a resenha.

No site The Hollywood Reporter, o crítico David Rooney celebrou, primordialmente, as performances de Amie Donald e Jenna Davis, que interpretam, respectivamente, o corpo e a voz de M3GAN.

“Efeitos visuais de primeira linha dão vida a M3GAN, mas o filme não seria nada sem a performance física da dançarina Amie Donald e a dublagem de Jenna Davis”, comentou o jornalista.

A reação crítica, por outro lado, não significa que M3GAN é um filme perfeito. No site Bloody Disgusting, a jornalista Meagan Navarro diz que o longa é prejudicado por sua classificação indicativa.

“Exceto por alguns sustos, o filme se restringe no terror. A classificação indicativa (para maiores de 13 anos) também reduz o impacto das cenas de assassinato”, conclui a crítica.

Já no The Independent, a jornalista Clarisse Loughrey deu 4 estrelas (em 5) ao filme, elogiando a direção de Gerard Johnstone e comparando M3GAN a hits como Maligno e Meninas Malvadas.

“M3GAN é um filme incisivo, sardônico e totalmente maldoso – uma combinação perfeita. Pode até não ser tão chocante como Maligno, mas é como assistir Meninas Malvadas se a queen bee Regina George tivesse uma faca e desejo de matar”, diz a resenha.

Seja como for, de acordo com a crítica especializada, vale muito a pena assistir M3GAN nos cinemas!

M3GAN estreia nos cinemas brasileiros em 19 de janeiro. Veja abaixo o trailer:

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.