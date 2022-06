Estrela de Stranger Things pode ganhar quase R$ 80 milhões por novo Star Wars

Mille Bobby Brown se tornou famosa graças a Stranger Things e já estrelou franquias como Godzilla, Sherlock Holmes (com Enola Holmes) e agora pode ir para Star Wars.

Conforme fontes do jornal britânico Mirror, a atriz teve conversas secretas com executivos da Disney+ e pode ganhar um salário de quase R$ 80 milhões por um novo filme da franquia.

“Ela teve contato com Kathleen Kennedy, presidente da Lucasfilm, que está ciente do desejo dela em aparecer em um filme ou ter papel central em um dos projetos para o Disney+”, disse a fonte do jornal.

“Os executivos da Disney sabem que ela já é um ícone para as audiências de 10 a 30 anos, que ela cativa. Ela pode facilmente levar para casa US$ 15 milhões em um primeiro filme, ou série”, continuou. “E ela nem precisa fazer teste, é mais uma questão do quanto o diretor se conecta com ela”.

Tendo em vista que Stranger Things está chegando ao fim, a atriz certamente terá mais tempo na agenda para grandes projetos.

Stranger Things 4 ainda não acabou

Após três anos de espera a Netflix finalmente lançou a quarta temporada de Stranger Things em seu catálogo, mas a novidade foi dividida em duas partes, chamadas de volumes pelo streaming.

Sendo assim, além dos sete episódios já lançados, outros dois chegarão à Netflix no dia 1º de julho, dando fim a essa temporada e marcando oficialmente o início do fim da série, já que a próxima temporada de Stranger Things, a quinta, também será a última do programa.

Mas enquanto isso, relembre a sinopse de Stranger Things 4:

“Já se passaram seis meses desde a batalha de Starcourt, que trouxe terror e destruição a Hawkins. Após o confronto, nosso grupo de amigos está separado pela primeira vez, e ter que lidar com as complexidades do ensino médio deixa tudo ainda mais difícil. Nesse momento de fragilidade, uma nova ameaça sobrenatural vem à tona e traz um mistério que, se for resolvido, pode acabar com o terrível Mundo Invertido de uma vez por todas.”

Stranger Things 4, volume dois, chega à Netflix em 1º de julho.

