Ex-advogado da Marvel revela punição para astros que dão spoilers

O ex-advogado da Marvel revela punição para os atores, que de vez em quando, acabam soltando spoilers.

No Reddit, Paul Sarker, decidiu responder alguns fãs do MCU como funciona o lado legal das coisas. Muitos queriam saber sobreo processo que se desenrola quando um ator acaba dando um spoiler de um projeto do estúdio (via ComicBook).

“Os NDAs (acordos de não-divulgação) são úteis e enquadram a discussão, se houver uma disputa. Mas o relacionamento também é importante. Vazamento de algo queimaria uma ponte e seria um rompimento de acordo. Além disso, tudo tem marca d’água para que eles possam rastreá-lo até alguém”, escreveu.

Sarker ainda revelou que o estúdio pode muito bem rescindir o contrato e reter o pagamento, já que a Marvel protege muito a confidencialidade de seus projetos.

“Se você quebrar um contrato, além de ser processado, eles podem rescindi-lo ou reter algum pagamento”, escreveu o advogado. “A Marvel protege muito a confidencialidade. Tem sido assim provavelmente por 25 anos (desde a nova liderança ter assumido). Eles examinam tudo e todos.”

No entanto, os NDAs não se aplicam apenas aos astros do estúdio. Pessoas que vão ao escritório da Marvel, ou consegue obter um link com informações, também precisam assinar.

“Qualquer pessoa que venha a um escritório ou obtenha um link para informações confidenciais terá que assinar um NDA”, relata Sarker.

Vazamento recente em Thor 4

Um vazamento recente do set de Thor: Amor e Trovão (Thor 4) provocou uma certa ira na Marvel. E tudo por conta de uma foto enviada a um parente. A atriz Tessa Thompson chegou a pedir desculpas ao estúdio.

Apesar do ocorrido, a atriz continua na Marvel. No entanto, os vazamentos de fotos na franquia não param por aí.

Melissa McCarthy foi vista no set de Thor 4, com o traje de falsa Hela, bem como o irmão de Chris Hemsworth, Luke, como um falso Thor. McCarthy desmentiu sobre as fotos, alegando ser apenas uma fantasia para um noivado.

Thor: Amor e Trovão (Thor 4) chega aos cinemas em 7 de julho de 2022. Os outros três filmes podem ser assistidos no Disney+. Clique aqui para assinar o serviço de streaming.

