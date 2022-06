Ex-executivo da Disney prevê retorno de Johnny Depp para Piratas do Caribe

Após Johnny Depp levar a melhor no julgamento contra Amber Heard, um ex-executivo da Disney acredita que o ator poderá voltar para a franquia Piratas do Caribe.

O ex-executivo da Disney, que não teve o seu nome revelado, deu uma entrevista para a People em que indicou que ainda existe potencial a ser explorado para Johnny Depp como Capitão Jack Sparrow em Piratas do Caribe.

“Certamente acredito que, após o resultado do julgamento, a franquia Piratas do Caribe voltará, com Johnny Depp de volta como Capitão Jack Sparrow.”

“Ainda existe muito potencial de bilheteria em torno desse personagem, que é amado pelo público e está profundamente enraizado na cultura da Disney.”

O ex-executivo da Disney também acredita que o grande sucesso de Top Gun: Maverick pode ajudar nisso, já que é do mesmo produtor de Piratas do Caribe, Jerry Bruckheimer.

“Com Jerry Bruckheimer em alta com o grande sucesso de Tom Cruise em Top Gun: Maverick, existe um enorme apetite por trazer de volta astros lucrativos em franquias muito populares.”

Filmes de Piratas do Caribe podem ser assistidos pelo Disney+.

Sobre o autor Victor Carvalho Membro do Observatório do Cinema desde 2018, gosto tanto de escrever sobre as coisas que assisto. Nas horas vagas, também encontro algum tempo para ler DC e Marvel, ser terrível nos games e de sofrer torcendo para o Botafogo.