Explicamos o final de Conselheira do Amor na Netflix

Sucesso na Netflix, Conselheira do Amor conquistou fãs no mundo todo e garantiu grande destaque no Top 10 brasileiro. O grande trunfo desse filme turco é sua história divertida e emocionante, com reviravoltas para dar e vender. Sendo assim, o que realmente acontece no desfecho do longa?

“Disfarçada de professora particular e sem ninguém saber, Azra aconselha jovens estudantes sobre os altos e baixos da vida e do amor”, afirma a sinopse oficial de Conselheira do Amor.

O elenco principal de Conselheira do Amor conta com Bensu Soral, Helin Kandemir, Deniz Altan, Hatice Aslan, Elif Ceren Balikçi, Hülya Gülsen Irmak, Murat Karasu, Rami Narin, Halit Özgür Sari e Esengül Yilmaz Senalp.

Revelamos abaixo tudo que acontece no final de Conselheira do Amor na Netflix; confira! (via ReadySteadyCut)

Final explicado de Conselheira do Amor – O que acontece com Azra?

No terceiro ato de Conselheira do Amor – que permanece no Top 10 da Netflix – tudo parece correr bem para a protagonista Azra.

Após os conselhos da professora, sua nova estudante consegue desenvolver uma grande conexão com o crush. Azra também aceita a proposta de Burak e decide ir a um encontro com ele.

No entanto, tudo muda quando Azra vai à casa de uma aluna para convencer os pais a deixá-la viajar com a turma.

Assim que Azra entra na casa, não demora a perceber que, na verdade, a aluna é a irmã mais nova de Burak. O personagem, por sua vez, desiste do encontro – já que não aprova a maneira como a professora ajuda os estudantes.

Para piorar, a protagonista do filme turco recebe uma ligação desesperada de outra estudante, uma pobre garota que é chantageada com nudes por um colega de classe.

Felizmente, a professora, com a ajuda de um amigo hackers, consegue acessar a câmera de segurança do chantagista.

Surpreendentemente, o garoto que ameaça as colegas com o vazamento das fotos íntimas é Uktu, nada menos que o crush de Hande.

As garotas também percebem que Utku só convidou Hande para visitá-lo com o objetivo de gravar um vídeo sexual da adolescente.

Enquanto isso, as fofoqueiras do prédio de Burak dizem para o bonitão que Azra, na verdade, só queria ajudar os alunos.

Para reconquistar a protagonista, Burak faz um powerpoint de desculpas, dizendo que “se comportou como um asno”. Mesmo emocionada com o gesto, Azra decide colocar a vida pessoal em segundo lugar para salvar Hande dos planos de Utku.

De volta à casa de Utku, Hande se tranca no banheiro ao descobrir as câmeras escondidas. Azra chega e dá uma bronca no garoto, que não se incomoda nem um pouco. Nesse momento, Burak chega e, do nada, dá um soco na cara do assediador.

Ou seja: Conselheira do Amor termina com um final feliz, no qual Azra consegue salvar Hande e evitar mais um escândalo sexual.

À medida que sobem os créditos, Conselheira do Amor revela que o novo foco de Hande é sua verdadeira paixão: a comédia stand-up. Após seu primeiro show, a jovem agradece Azra e Burak, que terminam o filme, oficialmente, como um casal.

Conselheira do Amor está disponível na Netflix.

