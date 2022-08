Explicamos o final de Dupla Jornada, filme da Netflix

Já disponível no catálogo brasileiro da Netflix, Dupla Jornada tem tudo para se tornar um grande sucesso na plataforma. Protagonizado por Jamie Foxx, o longa apresenta uma perspectiva bem diferente sobre as histórias de vampiros. Quem já conferiu a trama quer saber: qual é o verdadeiro significado do desfecho?

“Um caçador de vampiros tem uma semana para conseguir dinheiro para pagar as despesas da filha. E ele vai lutar com unhas e dentes para garantir o sustento da família”, afirma a sinopse oficial de Dupla Jornada na Netflix.

Além de Jamie Foxx, o elenco da comédia de terror conta também com Dave Franco (Truque de Mestre), Meagan Good (Shazam!), Natasha Liu Bordizzo (The Society), Karla Souza (How to Get Away With Murder) e o rapper Snoop Dogg.

Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre a conclusão de Dupla Jornada na Netflix, de acordo com as informações do site Decider.

O que acontece no final de Dupla Jornada?

No final do filme Dupla Jornada, Bud, Seth e Heather juntam forças para invadir o covil da vampira Audrey e derrotar a vilã.

Tudo parecia perdido, mas neste momento, Big John Elliot – o personagem de Snoop Dogg – chega para salvar o dia.

Após ser mordido por um vampiro, Big John utiliza o velho clichê do “vão sem mim, eu os seguro” para salvar os amigos. Logo em seguida, o personagem (aparentemente) se explode em um sacrifício heróico.

Bud, a partir daí, enfrenta Audrey em uma batalha final. Sem balas de prata, o protagonista de Jamie Foxx aceita seu destino, fecha os olhos e se prepara para morrer.

Porém, nesse momento, a cabeça de Audrey é decepada. Para derrotar a vampira, o caçador utiliza a mesma estratégia que é mostrada no início do filme: um fio de prata (quase) invisível.

Ou seja: o filme termina com um desfecho feliz para o protagonista Bud. Após a derrota de Audrey, Seth decide abandonar o emprego para “caçar vampiros com o melhor amigo”.

Bud, por sua vez, volta com a ex, e graças ao valor obtido pelo dente de vampiro de Audrey, consegue manter a filha na escola particular.

Finalmente, na última cena do longa, Snoop Dogg sai de um bueiro – no estilo das Tartarugas Ninjas – acende um baseado e diz: “É por isso que eu gosto de Los Angeles. Todos esses vampiros!”.

Isso significa que Big John também virou vampiro? Para saber a resposta, os fãs terão que conferir Dupla Jornada 2. Porém, vale lembrar que o filme ainda não foi confirmado pela Netflix.

Enquanto isso, você pode assistir Dupla Jornada na plataforma.

