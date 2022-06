Explicamos o final de Interceptor, da Netflix

O thriller de ação Interceptor conta a história de uma militar que faz de tudo para deter um grupo de mercenários e salvar sua base. O desfecho do longa deixa muitas questões em aberto na Netflix. Afinal, J.J. Collins consegue parar os mísseis? E o que acontece com o vilão Alexander Kessel?

“Como última sobrevivente em uma estação de interceptação de mísseis, uma tenente do exército precisa lutar sozinha contra um plano terrorista que ameaça os EUA”, afirma a sinopse oficial de Interceptor na Netflix.

Desde sua estreia na plataforma, o Interceptor tem dividido a opinião da crítica especializada. Mesmo assim, o filme faz o maior sucesso entre os assinantes da Netflix.

Assistiu Interceptor e ficou com dúvidas? Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre o desfecho do longa: o que acontece com J.J Collins, o destino de Alexander Kessel, como fica o pai da protagonista e o significado da cena pós-créditos.

J.J. Collins consegue parar os mísseis no final de Interceptor?

Interceptor termina com um final relativamente feliz na Netflix. Afinal, a protagonista J.J. Collins consegue lançar o interceptador e destruir os mísseis antes deles atingirem seus alvos.

Em Interceptor, a tenente J.J. Collins é interpretada por Elsa Pataky. Famosa por interpretar sua performance como Elena nos filmes de Velozes & Furiosos, a atriz australiana é casada com Chris Hemsworth na vida real.

Na reta final de Interceptor, Alexander Kessel joga ácido na mesa de comando, o que força J.J. a improvisar um novo plano.

Com isso, a protagonista leva o laptop para o lado de fora da base, conecta o dispositivo a outra fonte de energia e consegue lançar os interceptadores.

Enquanto se recupera no hospital, J.J. recebe uma visita do presidente Wallace. Impressionado com os feitos heroicos da militar, ele a convida a integrar sua equipe de Segurança Nacional.

O que acontece com Alexander Kessel no final de Interceptor?

Em Interceptor, o antagonista Alexander Kessel é interpretado por Luke Bracey. O ator australiano contracena com Emma Roberts na comédia romântica Amor Com Data Marcada, da Netflix.

No final de Interceptor, como citamos acima, J.J Collins consegue frustrar os planos de Alexander Kessel.

Surpreendentemente, um submarino russo chega para “resgatar” Alexander. Porém, assim que o vilão embarca, é assassinado a tiros pelos oficiais. O filme não explica o motivo, e dessa forma, abre caminho para a produção de uma sequência.

O pai de J.J. Collins também sobrevive ao final de Interceptor. Ajudado pelos amigos da casa de repouso, ele visita a filha no hospital durante o desfecho do longa.

Interceptor tem cenas pós-créditos na Netflix? O que ela significa?

Interceptor tem uma cena pós-créditos, mas ela não faz diferença na trama. Na verdade, ela serve apenas para lembrar que Chris Hemsworth é um dos produtores executivos do longa.

A cena dura poucos segundos, e mostra o ator sentado em uma cadeira de massagem na loja em que trabalha.

Interceptor está disponível no catálogo brasileiro da Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.