Explicamos o final de Matilda: O Musical na Netflix

Alerta de spoiler

A Netflix lançou em seu catálogo o filme Matilda: O Musical, adaptação da peça teatral de sucesso, e que difere bastante de Matilda, filme lançado em 1996. Com a promessa de elevar o nível da peça, o longa-metragem possui um final emocionante. Vamos desvendar sobre ele.

“Matilda: O Musical é um conto musical inspirador de uma garota extraordinária que descobre seu superpoder e convoca a coragem notável, contra todas as probabilidades, para ajudar os outros a mudar suas histórias, enquanto também assume o controle de seu próprio destino”, diz a sinopse.

Continua depois da publicidade

“Defendendo o que é certo, ela obteve resultados milagrosos. A história é baseada no romance de 1988 de Dahl com o mesmo nome”, continua a sinopse do filme.

Emma Thompson é a principal estrela de Matilda: O Musical, vivendo a imponente Agatha Trunchbull. Matilda Wormwood é vivida por Alisha Weir. O elenco ainda conta com Lashana Lynch, Meesha Garbett, Stephen Graham, Sindhu Vee e Andrea Riseborough.

Explicamos abaixo o final de Matilda: O Musical, novo filme da Netflix que é um sucesso de crítica no streaming; confira.

O final que transformou Matilda em uma heroína

Após as crianças estragarem o dia de preparação física da diretora Agatha Trunchbull e Matilda a confrontar, Trunchbull destrói um dos brinquedos da escola.

A diretora faz uma prova de soletração para as crianças, e caso elas errem uma palavra, irão para o Esgana. O Esgana é um aparelho de tortura, ou melhor, uma caixa, que dentro dela há pregos e cacos de vidro na parede.

Depois de duas crianças soletrarem certo, uma delas erra e iria para a caixa. No entanto, todas as outras crianças se unem, até que Trunchbull mostra que fez mais Esganas para todos.

Porém, Matilda, escondida da diretora, começa a usar um giz no quadro, e Trunchbull diz que seria Magnus, seu meio-cunhado morto. No filme, Magnus é pai da senhorita Honey, professora de Matilda, o que deixa claro que a diretora é a meia-tia da personagem.

As coisas pareciam bem para as crianças, quando Matilda começou a controlar correntes e destruir Esganas, mas Trunchbull impede que isso aconteça, derrubando as correntes.

No entanto, a protagonista faz tranças no cabelo de Trunchbull, sabendo que ela odeia, e gira a vilã para jogá-la fora do prédio da escola. Após isso, Jennifer Honey diz para Agatha sair correndo, e pega as chaves da escola.

Com quem Matilda fica no final da história?

Com a derrota da diretora má, as crianças fazem uma festa na escola, mas os pais de Matilda acabam interrompendo a comemoração. O pai de Matilda a chama, dizendo para embarcar no carro, pois irão se mudar para a Espanha.

Todos os colegas da protagonistas dizem para ela não ir, tentando convencer a personagem a ficar na escola. No entanto, ela acaba indo para o carro, mas não há espaço para ela entrar.

A professora Honey interfere na pequena discussão entre os pais e pede para que Matilda fique com ela, caso ela queira ficar. Ao ser questionada pelo pai, a protagonista diz que quer ficar.

Em um último momento com o pai, Matilda consegue tirar o chapéu dele, descolando de sua testa. No começo do filme, ela havia colocado cola na ponta do chapéu para que nunca mais saísse da cabeça de seu pai.

Com a professora Honey agora sendo a nova diretora, ela acaba ficando com Matilda e cuidando das crianças em uma escola alegre e cheia de diversão.

No fim, a criança brilhante agora sente que tem um futuro ao lado da professora Honey, que lhe dá o amor e carinho que sempre quis.

Matilda: O Musical está disponível na Netflix.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.