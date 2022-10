Matilda: O Musical ganha épico trailer pela Netflix

A Netflix divulgou o trailer de Matilda: O Musical, filme inspirado no clássico de 1988 e agora produzido pela gigante de streaming.

Com Emma Thompson vivendo a senhorita Trunchbull no novo filme, a produção é uma nova reimaginação para os fãs do musical

No trailer, a jovem Matilda, apaixonada por literatura e uma menina solitária, vê no aprendizado uma forma de escapar dos problemas em casa.

No entanto, ela acaba conhecendo a diretora da escola Crunchem, Trunchbull, alguém que odeia crianças e dita as regras aos alunos. Matilda confronta a diretora, e tenta salvar os jovens insatisfeitos da escola.

Veja o trailer, abaixo.

Mais sobre Matilda: O Musical

“Matilda: O Musical é um conto musical inspirador de uma garota extraordinária que descobre seu superpoder e convoca a coragem notável, contra todas as probabilidades, para ajudar os outros a mudar suas histórias, enquanto também assume o controle de seu próprio destino. Defendendo o que é certo, ela obteve resultados milagrosos. A história é baseada no romance de 1988 de Dahl com o mesmo nome”, diz a sinopse oficial.

Stephen Graham e Andrea Riseborough retratam os pais negligentes de Matilda, assumindo os respectivos papéis tornados icônicos por Rhea Perlman e Danny DeVito, que também dirigiu e produziu a adaptação cinematográfica de 1996 estrelada por Mara Wilson no papel principal.

Sindhu Vee estrela como a bibliotecária Sra. Phelps, com os recém-chegados Charlie Hodson-Prior, Meesha Garbett, Rei Yamauchi Fulker, Winter Jarrett Glasspool, Andrei Shen e Ashton Robertson interpretando os amigos de Matilda.

Matilda: O Musical conta com música e letras originais de Tim Minchin e coreografia de Ellen Kane.

O roteirista Dennis Kelly adapta a produção da Royal Shakespeare Company para a tela grande, com produção de Tim Bevan e Eric Fellner da Working Title, Jon Finn e Luke Kelly da The Roald Dahl Story Company.

Matilda: O Musical estreia em 25 de dezembro, na Netflix.

