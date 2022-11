Explicamos o final de Natal com Você na Netflix

Recém-chegado ao catálogo brasileiro da Netflix, a comédia romântica Natal com Você repetiu o sucesso de Uma Quedinha de Natal, não demorando a figurar no Top 10 do streaming. Protagonizado por Freddie Prinze Jr. e Aimee Garcia, o longa ganhou o coração do público brasileiro. Mas afinal: o que acontece no final da trama?

“Em busca de inspiração musical, uma pop star decide realizar o desejo de Natal de uma fã e acaba encontrando uma chance no amor”, afirma a sinopse oficial de Natal com Você.

Continua depois da publicidade

Como citamos acima, o longa tem Freddie Prinze Jr. (Scooby Doo) e Aimee Garcia (Lucifer) como os protagonistas. O elenco conta também com Gabriel Sloyer (Inventando Anna), Grace Dumdaw (Succession), Deja Monique Cruz (Manifest Evil) e Lawrence J. Hughes (Spaceman).

Revelamos abaixo tudo que você precisa saber sobre o final de Natal com Você na Netflix; confira. (via HighOnFilms)

Final explicado de Natal com Você – o que acontece com Miguel e Angelina?

Na trama de Natal com Você, Miguel e Angelina são interpretados por Freddie Prinze Jr., o Fred de Scooby Doo, e Aimee Garcia, a Ella de Lucifer.

Em meio ao desfecho do longa, Angelina finalmente ganha seu momento nos holofotes. Após uma incrível personagem, a personagem supera Cheri Bibi e ganha inúmeros fãs.

Nesse momento, Barry oferece a Angelina a oportunidade de se apresentar no Saturday Night Live, um dos programas mais populares da TV americana.

Angelina enxerga o convite como uma proposta irrecusável, mas ao mesmo tempo, não deseja deixar Miguel para trás.

Então, Angelina vai até o auditório e pede para Miguel acompanhá-la no programa. No entanto, Miguel rejeita o convite, já que a apresentação do SNL seria no mesmo dia da Quinceañera de Christina.

Angelina, aparentemente, se esqueceu da promessa de cantar na festa de 15 anos da garota. A protagonista também convida Miguel para ser o pianista da turnê, mas o personagem de Freddie Prinze Jr. também recusa o pedido.

Eventualmente, na noite da performance no SNL, Cheri Bibi diz para Angelina que esperava ver o namorado na apresentação.

Em um primeiro momento, Angelina acredita que Bibi estava falando de Ricardo. Mas na verdade, a rival se referia a Miguel.

Nesse momento, Angelina reflete sobre suas próprias atitudes e decide jogar tudo para o alto para reencontrar Miguel.

A protagonista vai a Quinceañera de Christina e performa uma das músicas preferidas da garota – que fica super animada ao ver sua cantora favorita na cerimônia.

Logo após a performance, Angelina e Miguel vivem um momento de grande emoção, terminando a cena com um beijo apaixonado.

Ou seja: o final da comédia romântica natalina é um desfecho feliz. Junto com Miguel, Angelina consegue encontrar o sentimento de pertencimento que tanto desejava.

Natal com Você está disponível na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.