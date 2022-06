Explicamos o final de Spiderhead, da Netflix

Recém-chegado ao catálogo brasileiro da Netflix, Spiderhead já é sucesso na plataforma. O thriller de ficção científica traz Chris Hemsworth (o Thor dos filmes da Marvel) e Miles Teller (o Rooster de Top Gun: Maverick) como protagonistas. Quem já conferiu a trama quer saber: qual é o verdadeiro significado do surpreendente desfecho?

“Em uma penitenciária de última geração, um detento participa de um experimento com drogas que controlam as emoções para um gênio da indústria farmacêutica”, afirma a sinopse oficial de Spiderhead.

Junto com Chris Hemsworth e Miles Teller, o elenco de Spiderhead conta também com Jurnee Smollett (Aves de Rapina), Tess Haubrich (Alien: Covenant) e Bebe Bettencourt (The Dry).

Ficou com dúvidas sobre o final de Spiderhead? Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre o desfecho na Netflix.

Entenda o final de Spiderhead na Netflix

Segundo uma matéria do site RadioTimes, Spiderhead é ambientado em uma moderna penitenciária administrada por Steve Abnesti.

Além de “governar” a prisão, o personagem de Chris Hemsworth utiliza os detentos como cobaias em testes de drogas.

Essas drogas incluem substâncias que criam o sentimento do amor, construtos que fazem as cobaias falarem a verdade, e outros medicamentos inovadores.

Mas a pior delas, definitivamente, é a Darkenfloxx – uma substância que faz os usuários sentirem dores terríveis.

Inicialmente, o detento Jeff – interpretado por Miles Teller – parece aceitar as drogas de bom grado. Porém, a situação muda quando ele é obrigado a escolher outro prisioneiro para os testes da Darkenfloxx.

O cenário fica ainda mais complicado pelo fato de Jeff desenvolver uma grande conexão com Lizzy, outra detenta. Quando Abnesti insiste em dar a Darkenfloxx à personagem, Jeff bola um plano para salvá-la.

Com a ajuda de Verlaine, o assistente de Abnesti, Jeff consegue fazer o administrador da prisão provar seu próprio veneno.

Enquanto tortura Abnesti, Jeff revela ter descoberto a existência da B6, uma droga que faz os usuários obedecerem qualquer ordem.

Segundo Jeff, a B6 era a verdadeira razão para os testes das outras drogas. Eventualmente, Abnesti admite que a substância seria vendida sob o nome “Obediex”, mas que os testes não renderam os resultados desejados.

Para ser aprovada, a droga deveria provocar “obediência completa”. Como Jeff hesita em aplicar a Darkenfloxx em Lizzy, a substância claramente não funciona como deveria.

Utilizando a B6 e a Darkenfloxx, Jeff obriga Abnesti a abrir os portões da prisão. Posteriormente, o personagem de Miles Teller consegue salvar Lizzy – que estava prestes a se matar, devido aos terríveis efeitos da “droga da dor”.

No desfecho do longa, Jeff e Lizzy conseguem escapar em um barco. O personagem de Chris Hemsworth tenta capturá-los, mas acaba morrendo em um acidente.

Ou seja: Spiderhead termina com um final relativamente feliz, com Jeff e Lizzy velejando em direção à liberdade.

Spiderhead está disponível no catálogo brasileiro da Netflix.

