Explicamos o final emocionante de As Nadadoras, na Netflix

Inspirado em uma tocante história real, As Nadadoras se tornou um fenômeno de audiência na Netflix. Ambientado no mundo dos esportes, o longa acompanha uma emocionante trama de luta, resiliência e superação. Quem já conferiu a trama quer saber: qual é o verdadeiro significado do desfecho? E, ainda mais importante: o que acontece com Yusra?

“Cheias de coragem, duas jovens irmãs deixam a Síria devastada pela guerra e embarcam em uma viagem arriscada rumo às Olimpíadas do Rio em 2016”, afirma a sinopse oficial de As Nadadoras na Netflix.

Com direção de Sally El Hosaini (Meu Irmão, o Diabo), As Nadadoras conta com Nathalie Issa, Manal Issa, Ahmed Malek, Matthias Schweighöfer e James Krishna Floyd no elenco.

Revelamos abaixo tudo que você precisa saber sobre o emocionante desfecho de As Nadadoras na Netflix; confira. (via TheReviewGeek).

Final explicado de As Nadadoras – Sara e Yusra chegam à Alemanha?

Sim! Sara e Yusra, eventualmente, conseguem chegar na Alemanha. Inicialmente, as irmãs consideram ir ao país no comboio de imigrantes, mas no decorrer do filme da Netflix, acabam desistindo.

Como resultado, Sara, Yusra e Nizar fazem de tudo para marchar com os outros imigrantes, chegando à Alemanha à pé.

Após passar uma noite em um hotel, usando o último dinheiro das garotas, Nizar compartilha uma emocionante novidade. O personagem encontra um ônibus para levar o trio à Europa, e após muitas confusões, Sara e Yusra finalmente chegam a Berlim.

Yusra consegue competir nas Olimpíadas?

À medida que Yusra se cadastrar no centro de refugiados, seu sonho de participar das Olimpíadas vira um objetivo real. Sara decide ajudar os outros imigrantes, principalmente após as notícias dos bombardeios na Síria. Yusra, por sua vez, só foca na natação.

Por coincidência, Yusra encontra um clube de natação e se aproxima de Sven. A protagonista impressiona o técnico com sua habilidade, e a partir daí, treina para ingressar no Time Olímpicos dos Refugiados.

Finalmente, Yusra vai às Olimpíadas do Rio de Janeiro – onde é alvo de preconceito dos outros atletas. Para muita gente, a protagonista só foi convocada por “pena”, não por sua inegável habilidade esportiva.

Eventualmente, a personagem supera todas as expectativas e se destaca com uma das melhores velocidades do torneio.

Como termina As Nadadoras? O que acontece com Yusra e Sara?

Após as Olimpíadas, Sara e Yusra se reencontram. As personagens também reafirmam seus desejos e objetivos individuais.

Sara promete dedicar o resto da vida aos imigrantes e refugiados, e Yusra, continua a perseguir os sonhos olímpicos.

Na última cena do filme, ambientada no pôr do sol, a dupla entra na água e começa a dar risadas. Ou seja: As Nadadoras termina com um final feliz.

A água é incrivelmente simbólica, já que a última vez que vimos Sara e Yusra à beira-mar foi depois que elas aterrissaram no bote de borracha. Em vez de raiva e medo, como na cena em que elas cortam o barco com uma faca, as garotas finalmente encontram a paz.

As Nadadoras está disponível na Netflix.

