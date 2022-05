Explicamos o misterioso vilão de Top Gun: Maverick

Em cartaz nos cinemas, Top Gun: Maverick tem tudo para se tornar um dos maiores blockbusters de 2022. Os trailers do filme de ação fizeram um ótimo trabalho ao esconder alguns dos aspectos mais importantes da trama. Dessa forma, as maiores surpresas ficaram para as exibições nas telonas. Quem ainda não assistiu Top Gun 2 quer saber: quem é o misterioso vilão do longa?

Top Gun: Maverick chega aos cinemas 36 anos depois do filme original, que estreou em 1986. Além de Tom Cruise no papel principal, o elenco do longa conta com Jennifer Connelly, Miles Teller, Val Kilmer, Jon Hamm e Ed Harris.

“Enfrentando um futuro incerto e confrontando os fantasmas do passado, Maverick é arrastado para uma batalha contra seus próprios medos mais profundos”, afirma a sinopse oficial de Top Gun: Maverick.

O Observatório do Cinema apurou as informações e explicou tudo que os espectadores precisam saber sobre o antagonista de Top Gun: Maverick; confira.

Quem é o vilão misterioso de Top Gun: Maverick?

Seguindo o legado do primeiro filme, Top Gun: Maverick não identifica a identidade de seu antagonista.

O fato de Top Gun 2 contar com um vilão extremamente vago não é exatamente uma surpresa. O filme de 1986 passa grande parte de sua trama na escola de cadetes, onde Maverick, Goose e Iceman competem um contra o outro e desenvolvem uma grande rivalidade.

Durante toda a trama, Top Gun nunca chega a revelar a identidade dos pilotos dos MiG-28, muito menos a nação dos inimigos.

Algo parecido acontece em Top Gun: Maverick. No filme, Tom Cruise e seus pilotos não se perguntam qual país estão atacando.

O objetivo da missão é atingir um laboratório de enriquecimento de urânio. Dessa forma, tudo indica que o Exército Americano se coloca contra uma nação que desenvolve armas nucleares.

A revista Arab Weekly, por exemplo, afirma que essa “nação misteriosa”, na verdade, é o Irã. A teoria é bastante plausível, dada a complicada história entre os EUA e o país do Oriente Médio.

Entretanto, Top Gun: Maverick faz de tudo para manter em segredo a identidade do inimigo. Os cenários visitados pelos soldados americanos são realmente vagos, sem apresentar qualquer característica identificável.

A decisão de não identificar a origem dos inimigos é uma ótima estratégia. Afinal de contas, o novo filme de Tom Cruise não coloca nenhum país como “vilão” – o que deve aumentar sua popularidade internacional.

Além disso, a mídia americana passou os últimos anos caracterizando algumas nações – como o Iraque, Coreia do Norte e Rússia – como “bichos papões” da política internacional.

Por não repetir esse estereótipo, Top Gun: Maverick comprova um grande amadurecimento de sua trama.

Top Gun: Maverick já está disponível nos cinemas brasileiros.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.