Todos os críticos estão dizendo a mesma coisa sobre Top Gun 2

Após vários adiamentos, Top Gun 2 finalmente chega aos cinemas. Originalmente, o filme deveria ter estreado em 2019. Entretanto, a pandemia de Covid-19 e a morte do diretor Tony Scott trouxeram grandes atrasos para o lançamento. Às vésperas da estreia internacional de Top Gun: Maverick, o embargo às resenhas do filme foi suspenso – e todos os críticos parecem dizer a mesma coisa.

“Enfrentando um futuro incerto e confrontando os fantasmas do passado, Maverick é arrastado para uma batalha contra seus próprios medos mais profundos”, afirma a sinopse oficial de Top Gun: Maverick.

Continua depois da publicidade

Além de Tom Cruise no papel principal, o elenco de Maverick conta com Jennifer Connelly, Ed Harris, Val Kilmer, Jon Hamm, Miles Teller, Glen Powell e Manny Jacinto.

Mas afinal: o que a imprensa está dizendo sobre o filme? Veja abaixo o que as opiniões da crítica especializada revelam sobre Top Gun 2.

Top Gun: Maverick ganhou o coração da crítica especializada

Com pouco mais de 40 resenhas críticas (até o fechamento desta matéria), Top Gun: Maverick atingiu uma marca invejável: 100% de aprovação no Rotten Tomatoes.

Ou seja: o consenso da crítica especializada é de que Maverick é um filme excelente. Em alguns aspectos, o longa chega a superar o Top Gun original, lançado nos anos 80.

“Top Gun: Maverick é pura magia cinematográfica! Ele nos leva de volta a outra era dos blockbusters. Além disso, tem impressionantes sequências de voo e um grande peso emocional. Assistam no IMAX!”, recomenda um jornalista do site CheatSheet.

Para grande parte dos críticos, as sequências de ação de Maverick são eletrizantes e muito bem produzidas.

“Top Gun: Maverick tem conflitos internos (e externos) bem mais fortes que o do filme original. Mas ele também honra o legado do passado em uma aventura alucinante. O diretor não tenta emular o filme original. Na verdade, ele inova e evolui a história. Isso sem falar nas incríveis cenas de voo”, analisa outro jornalista.

De acordo com as reações prévias, os efeitos práticos de Top Gun: Maverick também conquistaram o coração da imprensa.

“Há muito tempo, um filme não me faz pensar: ‘como eles conseguiram fazer isso?’. Os efeitos práticos são surreais. Top Gun: Maverick é a combinação do orçamento de um blockbuster, com uma fotografia insana e uma direção que leva os espectadores para o cockpit de um caça”, explicou a análise do Bleeding Cool.

Para oferecer uma experiência genuína à audiência, Tom Cruise evitou utilizar computação gráfica nas batalhas aéreas.

“Extravagante em seu esplendor visual e impressionante na execução, o filme é diferente de tudo que vimos antes. Top Gun: Maverick é o blockbuster mais emocionante e espetacular do gênero”, comentou outro site.

Muitos fãs desejam saber: como Maverick se compara à primeira versão de Top Gun, lançada em 1986. Para muitos críticos, o novo longa de Tom Cruise supera o filme original.

“Top Gun: Maverick aprimora o original de todas as maneiras concebíveis. Dessa forma, o filme tem tudo para se tornar uma das melhores sequências de todos os tempos”, confirma o site Collider.

No Brasil, Top Gun: Maverick estreia em 26 de maio. Veja abaixo o trailer.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.