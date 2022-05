Top Gun 2 pode quebrar recorde para Tom Cruise

Top Gun: Maverick (Top Gun 2) pode quebrar um recorde na carreira de Tom Cruise. O filme pode ter a maior estreia de filme do ator.

Até agora, nenhum filme com Tom Cruise arrecadou mais que US$ 65 milhões no fim de semana de estreia nos EUA.

A maior estreia do ator foi Guerra dos Mundos, de 2005, que arrecadou US$ 64,8 milhões no primeiro fim de semana, nos EUA. Já o filme dele de maior arrecadação, Missão Impossível: Efeito Fallout, estreou com US$ 61,2 milhões.

Conforme o THR, Top Gun 2 pode arrecadar pelo menos US$ 92 milhões no fim de semana de estreia. O site aponta que o longa-metragem pode facilmente ultrapassar US$ 100 milhões. Vale apontar que o filme estreia em feriado (Memorial Day) nos EUA.

Top Gun: Maverick (Top Gun 2) chega aos cinemas em 26 de maio de 2022 – Tom Cruise fez questão de não lançar o filme diretamente no streaming.

