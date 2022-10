Ezra Miller, o The Flash, pode pegar 26 anos de prisão; entenda

A vida não está nada fácil para o astro de The Flash, Ezra Miller, que pode pegar 26 anos de prisão após cometer um furto.

Depois de tantas acusações, Miller está enfrentando uma nova e ainda pior, que pode levá-lo para a prisão por um longo período.

Continua depois da publicidade

Conforme relatado pelo Deadline, o astro compareceu de forma remota no Tribunal Superior de Vermont. Ele recentemente foi acusado de invadir a casa de seu vizinho e furtar algumas garrafas de bebida alcoólica.

No entanto, o ator afirmou que eles estavam procurando ingredientes para fazer uma refeição para sua mãe. O vizinho confirmou que conhecida Miller há 20 anos e se considerava um amigo da família.

Após seu apelo, Miller foi proibido de interagir com o vizinho, e enfrenta uma pena de prisão de 26 anos se for considerado culpado. O ator da DC também pode pagar uma multa de US$ 2 mil. Miller deve retornar ao tribunal quando uma data ser confirmada para ele.

Astro vem tentando se recuperar

Após diversas polêmicas, que envolvem violência física e importunação, o ator revelou estar tentando se recuperar para garantir seu papel na DC.

Em um comunicado fornecido pelos representantes do ator à Variety, Miller disse estar sofrendo de problemas com sua saúde mental (via ScreenRant).

“Tendo passado recentemente por um período de crise intensa, agora entendo que estou sofrendo problemas complexos de saúde mental e comecei um tratamento contínuo”, disse ele.

Além disso, Miller pediu desculpas pelos atos agressivos que cometeu, e diz estar comprometido em trabalhar para melhorar e voltar a um estágio saudável.

“Quero pedir desculpas a todos por ter alarmado e chateado com meu comportamento passado. Estou comprometido em fazer o trabalho necessário para voltar a um estágio saudável, seguro e produtivo em minha vida”, revela o comunicado.

The Flash chega aos cinemas em 23 de junho de 2023.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.