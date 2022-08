The Flash: Veja o quanto realmente Ezra Miller prejudicou o filme da DC

Ezra Miller se tornou uma figura bastante polêmica em tempos recentes, sendo acusado dos mais variados e bizarros crimes. Mas quanto isso realmente prejudicou o filme The Flash? Veremos isso agora.

Inicialmente programado para chegar aos cinemas em novembro de 2022, a Warner Bros alterou a programação de filmes do DCEU (nome dado ao universo dos filmes da DC) e adiou The Flash até junho de 2023.

A linha do tempo de crimes de Miller começou com uma prisão por conduta desordeira e assédio no Havaí, mas não parou por aí. Depois de ser preso pela segunda vez no Havaí devido a agressão, as coisas aumentaram ao longo de 2022 a ponto de as autoridades não conseguirem localizá-lo, e Miller agora enfrenta uma acusação de roubo em Vermont.

Miller emitiu um pedido público de desculpas depois de admitir que estava lutando com “problemas complexos de saúde mental”, e desde então começou o tratamento em 15 de agosto.

No entanto, novas projeções para o filme The Flash afirmam que o longa-metragem pode ter problemas nas bilheterias, devido à comportamento recente de Miller.

Dados sobre The Flash não são bons

Em um novo relatório da Morning Consult (via ScreenRant), uma pesquisa foi realizada para ver o que os membros da audiência estão sentindo em relação ao filme com Miller, que ainda será lançado – ao menos é o que parece.

Os resultados mostraram que 42%, o que equivale a mais de 2 em cada 5, adultos americanos acreditam que a Warner Bros. Discovery deveria cancelar o filme The Flash por completo.

Desde que surgiram os problemas legais de Miller, a Warner Bros. Discovery não mostrou nenhum sinal de que está cancelando o filme The Flash, já que está a caminho de seu lançamento no verão de 2023.

Mesmo durante o tempo em que as autoridades não conseguiram rastrear Miller, a estrela teria participado de refilmagens do filme. O chefe da Warner Bros. Discovery, David Zaslav, também não fez nenhuma declaração sobre o ponto de vista do estúdio acerca das manchetes de Miller.

No entanto, relatórios afirmam que o estúdio não está com a intenção de substituir Miller para o filme do The Flash, pois as extensas refilmagens custariam muito neste momento.

The Flash chega aos cinemas em 23 de junho de 2023.

