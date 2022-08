Ezra Miller pode ter colocado outro prego no caixão de The Flash

Atualmente, a DC passa por um dos momentos mais conturbados de sua história. Depois do chocante cancelamento de Batgirl, outros filmes da companhia ficaram em perigo. Dada a última “aventura” de Ezra Miller, o vindouro longa de The Flash tem tudo para ser condenado ao esquecimento.

O fato da Warner Bros ter cancelado Batgirl é algo inusitado em todos os sentidos. Afinal, o estúdio já havia gastado cerca de US$ 90 milhões nas gravações do longa. Sem precedentes, a decisão chocou até mesmo especialistas em Hollywood.

Logo após o cancelamento de Batgirl, outros filmes da DC – como Besouro Azul, por exemplo – também entraram na mira dos executivos da Warner. E após mais uma polêmica de Ezra Miller, o longa de The Flash deve passar por “uma reavaliação”.

Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre a polêmica e como ela influencia o futuro da DC nos cinemas; confira.

Prisão de Ezra Miller pode resultar no cancelamento de The Flash

Nos últimos meses, Ezra Miller – o intérprete de Flash no DCEU – tem se envolvido em diversos problemas legais.

A polêmica mais recente foi revelada em 7 de agosto, quando Miller foi acusado de furto na cidade de Stamford, em Vermont.

De acordo com um relatório oficial, a Polícia Estadual de Vermont recebeu, em maio de 2022, uma queixa sobre Ezra Miller.

“A investigação inicial revelou que várias garrafas de bebidas alcóolicas foram roubadas enquanto os moradores da residência não estavam presentes”, afirmou o relatório.

Os agentes policiais demoraram cerca de três meses para localizar Miller. O ator foi encontrado na noite de 7 de agosto, e nessa ocasião, recebeu uma ordem para comparecer ao tribunal em 26 de setembro.

Essa é apenas uma entre as inúmeras polêmicas de Ezra Miller – que já foi acusado de agressão, cárcere privado e muito mais.

No mês de junho, por exemplo, Ezra Miller apontou uma arma para uma criança de 12 anos. Na mesma época, um juiz do estado americano de Massachusetts emitiu uma medida restritiva contra o ator.

Ainda em junho, a revista Rolling Stone revelou que Miller estava “hospedando” uma jovem de 25 anos, acompanhada dos três filhos pequenos, em sua fazenda em Vermont.

A jovem em questão, por outro lado, afirma que o astro de Liga da Justiça estava apenas a ajudando a escapar de um ex-namorado abusivo. No entanto, a matéria da Rolling Stone também revelou que várias armas de fogo foram encontradas na fazenda.

O motivo do comportamento errático de Ezra Miller continua desconhecido. As polêmicas do ator representam uma situação sem precedentes para a Warner.

Atualmente, o filme de The Flash ainda figura no calendário de lançamentos da companhia. No entanto, devido às controvérsias de Ezra Miller, a estreia tem tudo para ser cancelada – especialmente se o ator for responsabilizado criminalmente por seus atos.

Você pode conferir os filmes da DC no catálogo brasileiro do HBO Max.

