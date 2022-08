Vilão de Sandman aparece em Liga da Justiça e você nem lembrava

Alerta de spoilers

A primeira temporada de Sandman introduz o vilão John Dee, um humano que acabou em posse do rubi de Morpheus, com o poder de transformar sonhos em realidade. O que nem todos lembram é que ele já apareceu no desenho animado da Liga da Justiça.

Na série da Netflix, ele é filho de Ethel Cripps, amante de Roderick Burgess, o homem que aprisionou Morpheus por um século no primeiro episódio.

Cripps engravida de Burgess e foge após roubar os artefatos de Sonho: a areia, o capacete e o rubi, que nos quadrinhos é chamado de materioptikon.

Eventualmente, John Dee recupera o rubi e começa a usá-lo, transformando a realidade à sua volta em uma em que ninguém mente, apenas diz a verdade e age como querem. Isso causa a morte de todos dentro de um restaurante, além de mais tragédias no mundo à volta.

Dee é derrotado por Morpheus quando o rubi é quebrado e os poderes contidos dentro dele retornam para o Senhor dos Sonhos.

Com isso, Sonho coloca Dee em um sono profundo e ainda não sabemos se ele irá acordar.

John Dee no desenho da Liga da Justiça

Já no desenho da Liga da Justiça, a origem de John é diferente. Ele era um funcionário de baixo escalão da LexCorp, que foi encontrado guardando armas contrabandeadas no armazém de uma empresa, após uma varredura da Liga da Justiça.

Ele foi preso e enviado para Stryker’s Island, onde se ofereceu como cobaia para uma máquina experimental ESP apelidada de Materioptikon .

Embora ele fosse aparentemente um prisioneiro modelo, em boas relações com o diretor e os guardas, Dee abrigava um complexo de inferioridade e desenvolveu um forte desejo de se tornar poderoso o suficiente para derrotar a Liga da Justiça e ganhar a admiração de todos os super-vilões.

Quando sua liberdade condicional foi negada e sua esposa Penny anunciou que havia encontrado outra pessoa, Dee foi levado ao limite.

Durante um motim na prisão, Dee entrou furtivamente no laboratório do médico e se expôs ao poder total da máquina ESP.

A princípio, isso o levou a um estado catatônico, mas quando ele acordou, deu-lhe todo o poder extra-sensorial. Então, ele escapou da prisão e foi atrás de Penny. Ele entrou nos sonhos dela e se apelidou de Doutor Destino, logo antes de torturá-la mentalmente até a loucura (o que acabou matando-a).

Então, Doutor Destino se infiltrou nos sonhos de Flash, Superman, John Stewart e Mulher-Gavião. Ele prendeu cada um deles em seus sonhos, jogando fora seus medos mais profundos.

J’onn J’onzz resgatou telepaticamente seus companheiros de equipe um por um (exceto a Mulher-Gavião, devido a uma forte barreira mental), e juntos eles lutaram com o Doutor Destino em seus sonhos.

Enquanto isso, John Dee foi rastreado por Batman no mesmo armazém da LexCorp onde ele havia sido pego antes.

Quando ele se viu incapaz de entrar na mente de Batman, Dee tentou injetar nele um poderoso sedativo. Em vez disso, ele acidentalmente se injetou com uma overdose enquanto lutava contra Batman e ficou preso em seus próprios sonhos.

A primeira temporada de Sandman está disponível na Netflix.

