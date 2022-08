Sandman: Tudo o que sabemos sobre a 2ª temporada

Recém-chegada ao catálogo brasileiro da Netflix, Sandman não demorou a conquistar a audiência nacional. A série de fantasia e mistério aparece no Número 1 do Top 10 do streaming. Quem já maratonou os 10 episódios da 1ª temporada quer saber: a série terá continuação na Netflix?

“Após anos aprisionado, Morpheus, o Rei dos Sonhos, embarca em uma jornada entre mundos para recuperar o que lhe foi roubado e restaurar seu poder”, afirma a sinopse oficial de Sandman na Netflix.

Continua depois da publicidade

Sandman tem Tom Sturridge (Mary Shelley), Gwendoline Christie (Game of Thrones), Kirby Howell-Baptiste (Cruella), Boyd Holbrook (Narcos), Charles Dance (Mank), Mark Hamill (Star Wars) e David Thewlis (Harry Potter) no elenco.

Explicamos abaixo tudo que já foi revelado sobre a 2ª temporada de Sandman na Netflix; confira.

Sandman terá 2ª temporada na Netflix?

Primeiramente, devemos lembrar que a Netflix ainda não renovou (oficialmente) Sandman para a 2ª temporada.

No entanto, dado o enorme sucesso da série, tudo indica que a plataforma dará o sinal verde para a produção de novos episódios.

Em uma entrevista a uma revista americana, o showrunner Allan Heinberg revelou detalhes sobre a continuação.

“Já estamos discutindo o roteiro da 2ª temporada e produzindo os primeiros esboços. E agora, estou falando com a equipe de produção e com os especialistas em efeitos especiais. Dessa forma, se ganharmos uma 2ª temporada, já estamos prontos para começar”, comentou o produtor.

Quem retorna em Sandman 2?

Se a Netflix optar pela renovação da série para a 2ª temporada, grande parte do elenco principal de Sandman deve retornar nos novos episódios.

Logo, fãs podem esperar pela volta de Tom Sturridge (Sonho), Vivienne Acheampong (Lucienne), Gwendoline Christie (Lucifer), Mason Alexander Park (Desejo), Donna Preston (Desespero), Kirby Howell-Baptiste (Morte), Jenna Coleman (Johanna Constantine), Vanesu Samunyai (Rose Walker), Eddie Karanja (Jed Walker), Patton Oswalt (Matthew), Sanjeev Bhaskar (Caim), Asim Chaudhry (Abel) e Razane Jammal (Lyta Hall).

De acordo com o desfecho da 1ª temporada, Coríntio (Boyd Holbrook) não deve retornar no segundo ano.

De que fala a 2ª temporada de Sandman

Na 2ª temporada de Sandman, Desejo e Desespero devem continuar como verdadeiras pedras no sapato de Morpheus. Por isso, uma possível parceria entre a dupla e Lucifer Morningstar pode agitar a trama dos novos episódios.

O relacionamento entre Nada e Morpheus também deve ser explorado com mais profundidade. Nas HQs, o protagonista enxerga o suícido da personagem como uma traição, e por isso, a condenou à eternidade no Inferno.

Além disso, existe a trama do bebê de Lyta. Quando o véu entre o mundo real e o Reino dos Sonhos ficou instável – devido ao Vortex – Lyta conseguiu conceber uma criança durante um sonho.

Devido à maneira como o bebê foi criado, Morpheus o reivindica como uma de suas “criações” – e promete retornar no nascimento.

Ou seja: as tentativas de Morpheus de tirar o bebê de Lyta podem trazer consequências devastadoras para o Perpétuo, que já havia subestimado o poder dos humanos na figura do Sir. Roderick Burgess.

Data de estreia de Sandman 2 na Netflix

Como Sandman ainda não foi renovada para a 2ª temporada, os novos episódios não contam com previsão de estreia.

Se a Netflix autorizar a produção da 2ª temporada ainda em 2022, os capítulos inéditos podem estrear na plataforma no final de 2023 ou em meados de 2024.

Enquanto isso, você pode assistir a 1ª temporada de Sandman na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.