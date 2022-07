Isso não é bom: The Flash de Ezra Miller é o personagem mais importante da DC

Ao que tudo indica, o Flash é (atualmente) um dos personagens mais importantes para o desenvolvimento do DCEU. O foco dado ao herói tem tudo para representar um grande problema para a DC – tanto pelo envolvimento do ator Ezra Miller quanto pela própria trama de seus filmes.

The Flash foi introduzido no DCEU em uma rápida cena de Batman vs. Superman. Ezra Miller reprisou o papel em A Liga da Justiça, que chegou aos cinemas em 2017.

Continua depois da publicidade

Ezra Miller deve interpretar o Flash em um filme solo, que também marcará a última performance de Ben Affleck como o Batman e trará de volta Michael Keaton como uma outra versão do herói.

O site Screen Rant explicou como Ezra Miller e The Flash podem trazer enormes desafios para o futuro da DC; confira – e tire suas próprias conclusões.

DC vai substituir o Flash?

Dados os enormes problemas legais de Ezra Miller – que se envolveu em inúmeras polêmicas nos últimos anos – muitos fãs acreditam que a DC trocará o intérprete do Flash por um novo ator.

No entanto, essa substituição pode ser impossível. Segundo o Screen Rant, a trama do DCEU tornou Ezra Miller “insubstituível”.

Caso a DC opte pela mudança, terá que alterar toda a trama do DCEU – já que alguns dos aspectos mais importantes estão relacionados aos poderes do The Flash de Ezra Miller.

O Flash de Ezra Miller deve redefinir o DCEU ao facilitar a introdução do Multiverso e a entrada de Michael Keaton. Dessa forma, o herói se estabelece com o personagem mais importante da franquia.

“Transformar essa narrativa específica na última aparição de Ezra Miller, devido às controvérsias do ator, é um desafio único. Será difícil oferecer ao personagem uma conclusão lógica e satisfatória, já que as gravações de The Flash já terminaram”, afirma o Screen Rant.

Outra dificuldade na substituição do Flash envolve a versão do herói que faz parte do DCEU.

Nas HQs da DC, existem diversas versões do Flash. As mais famosas são as de Wally West e Barry Allen.

Ezra Miller, nos filmes do DCEU, interpreta mais uma encarnação de Barry Allen, o que torna a substituição ainda mais complicada.

Qual será a solução para o futuro da DC?

Nos quadrinhos, o sucessor de Barry Allen é Bart Allen, também conhecido como Impulse.

Sendo assim, a introdução de Bart seria uma maneira lógica (e fiel às HQs) de substituir Ezra Miller.

O problema é que Bart é bem menos icônico que Barry, o que, provavelmente, diminuiria o interesse dos fãs.

Com a iminente demissão de Ezra Miller, muitos fãs especulam sobre uma possível introdução de Grant Gustin, o intérprete de Barry Allen na série The Flash, exibida pela CW.

Porém, essa alternativa também não é uma boa ideia para o DCEU. O Flash do Arrowverso é uma das encarnações mais populares do herói, graças ao carisma e à performance do ator Grant Gustin.

No entanto, se a DC optar por substituir Ezra Miller por Grant Gustin, estaria “canonizando” o Arrowverso no MCU.

Vale lembrar que, além de Grant Gustin como The Flash, o Arrowverso vem acompanhado de 9 temporadas de continuidade, heróis e vilões – o que traria grandes problemas para a trama corrente do DCEU.

Seja como for, a DC terá que tomar decisões difíceis para definir o destino de Ezra Miller e, consequentemente, do Flash.

Atualmente, o filme The Flash tem previsão de estreia para 23 de julho de 2023. Todos os filmes do DCEU estão disponíveis no HBO Max.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.