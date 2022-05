Fã tira sarro de ator de Harry Potter, mas erra totalmente a franquia

É bastante comum que as pessoas acabem confundindo franquias famosas e esse foi exatamente o caso com um fã tirando sarro de Tom Felton, o Draco de Harry Potter.

Tom Felton compartilhou uma foto dele mesmo em frente ao camarim no set de 2:22 – A Ghost Story. A porta conta com uma foto dele colada.

Continua depois da publicidade

O problema é que alguém desenhou óculos de Harry Potter e uma cicatriz no rosto dele e um balão de fala, com frase famosa de outra franquia.

“You Shall Not Pass!”, está escrito no balão de fala, frase icônica de Gandalf em O Senhor dos Anéis: A Sociedade do Anel.

Os filmes de Harry Potter e O Senhor dos Anéis estão disponíveis no HBO Max. Veja a foto do ator, abaixo.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.