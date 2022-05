Fãs da Netflix estão dizendo a mesma coisa sobre De Volta ao Baile

Recém-chegado ao catálogo brasileiro da Netflix, a comédia De Volta ao Baile se tornou um inesperado sucesso na plataforma. Mesmo detonada pela crítica especializada, a produção garantiu o Número 1 no Top 10 de diversos países. Quem já conferiu a trama só tem uma coisa a dizer – confira abaixo.

“Após ficar em coma durante 20 anos por causa de uma acrobacia que deu errado, uma mulher quer viver seu sonho do ensino médio: ser a rainha do baile”, afirma a sinopse oficial do longa.

Com Rebel Wilson (A Escolha Perfeita) no papel principal, De Volta ao Baile conta também com Sam Richardson (Veep), Justin Hartley (This is Us), Zoë Chao (Modern Love), Mary Holland (Alguém Avisa?) e Alicia Silverstone (As Patricinhas de Beverly Hills).

De acordo com os relatos de fãs nas redes sociais, De Volta ao Baile conta com uma característica que passou despercebida por diversas análises conduzidas pela crítica especializada.

O que os fãs da Netflix estão dizendo sobre De Volta ao Baile?

Existe um consenso sobre De Volta ao Baile entre as opiniões de fãs: a comédia é mais emocionante do que parece.

Segundo os espectadores, o filme de Rebel Wilson não é apenas uma “comédia pastelão”, já que faz um ótimo trabalho ao abordar importantes temas da juventude.

“Acabei de assistir De Volta ao Baile, e tenho que dizer que adorei! Achei que seria apenas mais uma comédia teen. Mas o filme abordou muitos assuntos importantes, e até me fez chorar”, comentou uma espectadora nas redes sociais.

Os comentários não poupam elogios para Rebel Wilson, a intérprete da protagonista Stephanie.

“De Volta ao Baile é hilário! Rebel Wilson está maravilhosa. Seu timing cômico é incomparável”, afirmou outra fã.

A opinião do público, dessa forma, é muito diferente da reação da imprensa especializada. No Rotten Tomatoes, De Volta ao Baile garantiu apenas 29% de aprovação crítica no Rotten Tomatoes, com base em 31 resenhas.

O nível de aprovação do público, por outro lado, é bem maior: 61% da audiência parece ter gostado do filme.

“De Volta ao Baile é um filme sólido. Rebel Wilson e todo o elenco têm ótimas performances. Alguns aspectos poderiam ter sido trabalhados de forma diferente, para dar mais profundidade à história. Mas é uma vitória para a Netflix”, analisou outro espectador.

A trilha sonora é outro aspecto bastante elogiado pelos fãs de De Volta ao Baile, principalmente por sua natureza nostálgica.

“A trilha de De Volta ao Baile é quente! Rebel Wilson arrasa no filme. Temos músicas como ‘Candy’, da Mandy Moore; ‘You Drive Me Crazy’, da Rainha Britney (Spears), e ‘Man I Feel Like a Woman’, da icônica Shania (Twain). Meu coração dos anos 2000 ficou muito feliz assistindo ao longa”, escreveu outra assinante da Netflix.

De Volta ao Baile está disponível no catálogo brasileiro da Netflix. Veja abaixo o trailer do longa.

