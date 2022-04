Fãs da Netflix tiram sarro da sequência de 365 Dias; veja por que

Recém-chegado ao catálogo da Netflix, 365 Dias: Hoje está fazendo o maior sucesso na plataforma. A continuação de 365 DNI garantiu o Número 1 no Top 10 de diversos países, incluindo o Brasil. Mas isso não significa que os assinantes estão gostando do longa. Na verdade, muitos já usam as redes sociais para zoar a trama do filme.

365 Dias: Hoje conta com reviravoltas para todos os gostos. Baseado no livro de Blanka Lipińska, o longa polonês traz Anna-Maria Sieklucka como a protagonista Laura e Michele Morrone como o sedutor Masimo.

“Laura e Massimo estão de volta, mais intensos do que nunca. Mas a família de Massimo e um homem disposto a fazer de tudo para conquistar Laura complicam a vida do casal”, afirma a sinopse oficial da sequência.

O site We Got This Covered separou algumas das reações mais engraçadas dos fãs de 365 DNI ao lançamento de Hoje; confira abaixo.

Por que os fãs de 365 Dias: Hoje tiram sarro da trama do longa?

De acordo com os comentários obtidos pelo We Got This Covered, a zoação dos fãs de 365 Dias: Hoje é justificada por um simples fato: o teor ridículo do novo filme da Netflix.

365 Dias: Hoje, assim como o primeiro filme, conta com inúmeras cenas de sexo. O número de sequências eróticas chega a superar o do longa original – mas nem mesmo os momentos quentes compensam a baixa qualidade do enredo.

“365 Dias: Hoje, você me decepcionou. São literalmente 90% de cenas de sexo e 10% de enredo. E eu nem sei o que são esses 10%”, comentou uma fã no Twitter.

Para parte dos espectadores, o grande problema de 365 Dias: Hoje é seu desfecho. Afinal de contas, o longa termina em uma reviravolta chocante.

“365 Dias: Hoje, que p*rra foi esse final? Onde estava o enredo?”, caçoou outro espectador na rede social.

Vale lembrar que os livros de Blanka Lipińska são uma trilogia. Por isso, a Netflix ainda deve lançar mais um filme de 365 DNI.

Reações das redes sociais também indicam que Hoje é “mais engraçado do que erótico”.

“Estou assistindo 365 Dias: Hoje, e não consigo parar de rir. Ele se parece mais com um longo videoclipe do que com um filme”, brincou outro espectador no Twitter.

Olhando pelo lado bom, a beleza do elenco de 365 Dias: Hoje chamou a atenção de muitos fãs – principalmente pela chegada do ator e modelo italiano Simone Susinna, o intérprete do mafioso Nacho.

Confira abaixo algumas das reações originais ao lançamento de 365 Dias: Hoje na Netflix.

365 Dias: Hoje e 365 DNI estão disponíveis no catálogo brasileiro da Netflix.